Les Aito à la conquête de l'e-sport

Vous avez franchi une étape récemment en inaugurant, le 16 septembre, votre “gaming house”. Qu'est-ce-que cela change pour vos joueurs et pour l'AS E-Sport ?

Grâce à cette “gaming house” on va pouvoir proposer à nos meilleurs joueurs ce qui se rapproche le plus d'une structure professionnelle. On a calqué pas mal de choses sur ces structures pros et on peut compter aussi sur quelques coachs qui suivent des formations dans des écoles d'e-sport. Le but ce n'est pas de les laisser jouer toute la journée. On leur impose un planning avec de l'entraînement sur les jeux, du repos, les repas, le sport, les briefs et débriefs et on leur propose aussi des séances de yoga pour calmer et soulager les joueurs.



Comment se passe une journée type à la “gaming house” ?

Par exemple on a le réveil à 9 heures, ensuite à 10 heures il y a du coaching mental. Ils enchaînent après des “rewiews” de leur partie pour voir les points positifs et négatifs. A midi c’est le repas. En début d'après-midi ils font l'analyse des parties de joueurs professionnels avec un coach. A 15 heures ils ont des parties privées et à 17 heures ils font des parties classées pour situer un peu leur niveau. Entre 18 et 19 heures ils se prennent une pause et puis ils enchaînent avec des “Cups”, des tournois, jusqu'à 1 h du matin maximum. Mais ils peuvent arrêter avant s'ils sont fatigués.



Vous parlez de tournoi, est-ce qu'ils touchent de l'argent lors de ces parties ?

Oui c'est ça. L'argent qu’ils gagnent en “Cup” ou sur des tournois, il le touchent sous forme de monnaie virtuelle, ou bien d'argent réel selon leur préférence. Pour les quelques joueurs mineurs qui sont dans l’équipe, je règle ça avec leurs parents. Mais pour le moment on n'a pas le statut d'équipe professionnelle, il n’y a donc pas de contrat entre l’équipe et les joueurs. On en est pour le moment au statut d'association. Même si le but prochaînement est de se approcher le plus possible d’une structure professionnelle.



Vous pouvez compter sur un staff autour de vous ?

Oui je me suis constitué une équipe qui travaille pour le moment bénévolement et dont les membres sont passionnés comme moi. J'ai des community managers qui s'occupent de la communication sur les réseaux sociaux. On a des content creators qui vont créer des vidéos par exemple, et on peut compter aussi sur des ambassadeurs comme Heikilea qui a une grosse communauté sur TikTok. Vraiment mon but avec l'AS E-Sport c'est d'être reconnu et d'avoir assez de visibilité pour attirer de gros sponsors et commencer à générer des petits salaires.



Le jeu League of Legend c'est la figure de proue de l'e-sport. Est-ce-que c'est cette section que vous cherchez à développer ?

Le problème avec League of Legend c'est que c'est un jeu qui est déjà assez vieux et c'est très difficile quand tu es une nouvelle équipe de performer. Aujourd'hui il y a des sections de jeux qui sont émergentes.



Sur quels jeux souhaitez-vous percer ?

Sur Fortnite par exemple qui rapporte beaucoup d'argent. C'est un jeu en milieu d'âge même si on arrive plutôt vers la fin maintenant. Les développeurs ne savent plus trop quoi sortir et ça commence à tourner un peu en rond. Mais Fortnite c'est un jeu qui me tient à cœur parce que je me suis pas mal attaché à mes joueurs. Apex Legend émerge aussi pas mal. Pour Call of Duty et Warzone, le problème des cheaters (tricheurs) démoralise pas mal de joueurs. Et enfin notre section Cod Mobile brille pas mal sur les compétitions. On a battu par exemple en tournoi la troisième équipe française. Sur ce jeu et sur le tournoi que l'on a fait, on commence un peu à nous craindre.



De grosses équipes d'e-sport existent déjà en Europe ou en Amérique du nord. Emmener un ou plusieurs de vos joueurs vers l'une de ces structures, ce serait déjà une victoire pour vous ?

Evidemment si l'un de mes joueurs concrétise un contrat pro je ne le retiendrais pas. Je serais fier et content pour lui. Mais ça sera un peu à contre-cœur de les laisser partir parce que mes joueurs je veux les garder. Quand j'aurai mon champion ça fera un exemple à suivre pour les jeunes Tahitiens qui veulent se lancer dans l'e-sport.