

Les 'Aito Taure'a font un grand pas vers le Mondial

Tahiti, le 7 septembre 2026 - La sélection tahitienne U19 s’est imposée, ce lundi, face à l’équipe de Fidji (2-1). Grâce à ce succès, les hommes de Raimana Buluc se rapprochent du dernier carré de la compétition et d’une nouvelle qualification à la Coupe du monde. Les Rouge et Blanc défieront les îles Salomon en demi-finale si Vanuatu ne crée pas l’exploit en s’imposant face à la Nouvelle-Zélande.



La délivrance est arrivée. Au bout de plus de 100 minutes de jeu en prenant compte du temps additionnel, les jeunes ‘Aito Taure’a sont venus à bout de l’équipe de Fidji (2-1). La tension était à son comble, ce lundi à Samoa, à l’image des derniers instants du match marqué par une échauffourée entre les deux nations. Pour cause, le perdant de la rencontre disait définitivement adieu à la Coupe du monde U20.



Les joueurs du fenua ont frappé au meilleur des moments. Le numéro 9 tahitien Elias James a ouvert le score juste avant la mi-temps (45+7). Au retour des vestiaires, les Polynésiens ont fait le dos rond face aux multiples avancées fidjiennes. Se sont finalement les ‘Aito Taure’a qui sont parvenus à faire le break à la suite d’un penalty converti avec plein de sang froid par le capitaine Tauhiki Bohl (86e).



“On l’a fait. Nous avons été des chiens aujourd’hui. On savait qu’il fallait se battre pour jouer notre place en demi-finales. Maintenant, si on gagne la demi-finale, on va à la Coupe du monde. C’est notre rêve à tous”, sourit le défenseur.





“Le résultat comptait plus que la manière” Alors que le sort du match semblait scellé, tout a failli basculer après une courte échauffourée entre les deux équipes au bout du temps additionnel. Tandis que la barre des 100 minutes de jeu avait déjà été dépassée au tableau d’affichage, Nathan Scavazza, le héro du match précédent contre Vanuatu, s’est fait expulser. Dans la foulée, le numéro 10 adverse Abdullah Khairati en profite pour réduire le score (104e). Revigorés, les Fidjiens ont joué le tout pour le tout afin d’égaliser sur le gong. Sans succès.



“Le résultat comptait plus que la manière. Je suis très fier de l’équipe. Nous avons désormais deux jours pour préparer le prochain match contre les îles Salomon”, se projette Raimana Buluc. Il faut cependant rester méfiant, puisque mathématiquement Vanuatu peut encore chiper la deuxième place du groupe à Tahiti même s’il faudrait pour cela qu’il réalise un miracle contre la Nouvelle-Zélande.





Classement Poule A



1er Îles Salomon (9 points)

2e Nouvelle-Calédonie (6 points)

3e Papouasie Nouvelle-Guinée (3 points)

4e Samoa (0 point)



Poule B



1er Nouvelle-Zélande (6 points) 1 match en moins

2e Tahiti (4 points)

3e Fidji (3 points)

4e Vanuatu (1 point) 1 match en moins



Demi-finales (jeudi 10 septembre) Tahiti ou Vanuatu vs Iles Salomon

Nouvelle-Zélande vs Nouvelle-Calédonie



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 7 Septembre 2026 à 15:10 | Lu 507 fois



