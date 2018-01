Les Ailes des îles : 1954, les Transports Aériens Intercontinentaux

Papeete, le 19 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir jusqu'au 29 janvier sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.



Avec les accords de 1954 entre Air France, l’Union Aérienne des Transports (UAT) et les Transports Aériens Intercontinentaux (TAI), les pouvoirs publics cherchent à harmoniser les secteurs d’exploitation de ces grandes compagnies rivales qui vont se partager le monde. Contrainte d’abandonner ses dessertes africaines, la TAI conserve ses vols sur Madagascar et reçoit en compensation l’Australie et le Pacifique, sachant néanmoins que l’exploitation régulière de cette partie du monde n’a pas encore sérieusement été entreprise. En vertu de l’égalité prévue entre Air France et les compagnies privées pour ce qui concerne les réseaux locaux, la TAI, alors absente des EFO à cette époque, se positionne comme exploitante commerciale de la Régie par l’intermédiaire de l’un de ses actionnaires, les Messageries Maritimes. Cette première compagnie domestique, la Régie Aérienne Interinsulaire sous tutelle des Travaux Publics, sans avions, est dotée alors du Grumann Mallard que l’on retire à Air Tahiti dont l’enseigne de son côté, va disparaître durant quinze ans. On attend deux Catalina PBY-5 (non amphibies).

Le premier est acheté à Biscarosse en 1954 et le second, en 1957, à la Nouvelle-Orléans. Pendant ce temps-là, le Mallard explore les routes extrêmes des Gambier puis de Nuku Hiva en 1953.

Dès l’arrivée des nouveaux hydravions sont ouvertes des hydrosurfaces à Tubuai et Raivavae.