Les Ailes des îles : 1936, l’aube de l’aéronautique tahitienne

Papeete, le 17 janvier 2018 - Le Musée de Tahiti et des îles – Te Fare Manaha accueille jusqu'au 18 mars l'exposition Les Ailes des îles. Cette exposition, organisée par l'association Mémoire polynésienne à l'occasion des 60 ans de la compagnie Air Tahiti et en partenariat avec Aéroport de Tahiti, retrace l'histoire du transport aérien inter-insulaire en Polynésie française. Tahiti infos vous propose de revenir chaque jour pendant une dizaine de jours sur les grandes périodes de cette épopée aérienne.







Papeete, une petite bourgade clairsemée sur tout son long d’une plage grise, est alors protégée de la houle océanique par un récif-barrière qui se ferme sur une petite rade presque toujours sans ride.

Quelques bâtiments clairs se distinguent par leurs étages supérieurs couverts de tôles qui dépassent parfois la canopée dense des gros acacias. Le reste est peu visible depuis la passe qui ouvre le bassin vers la mer. En fond, les douces collines, les fortes pentes et les sommets sont vierges de toutes traces humaines. Peu de mouvement perceptible non plus aux pieds des arbres. En approchant, des silhouettes blanches se précisent entre les basses branches. Quelques automobiles roulent mollement devant la Poste western. En apparence, la colonie sommeille. Loin des grognements inquiétants de la vielle Europe, les marchands perpétuent leur activité, somme toute assez simple et lucrative, tandis que les fonctionnaires tuent le temps sous un ventilateur de plafond en attendant les apéritifs du soir. Des voiles s’éloignent vers le large et si les yeux se portent jusque là, ce n’est pas un avion qui est attendu. À Papeete, on connaît l’avion, on en a même vu un se poser dans le port, il y a déjà plusieurs années 1. On espère plutôt voir les goélettes parties très loin depuis des semaines revenir enfin, chargées de nacre et de coprah. Un retour des marins pour les uns, de bonnes affaires pour les autres..