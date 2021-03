Les Adventistes de Paopao informés sur le vaccin

Moorea, le 2 mars 2021- Les acteurs du plan communal de sauvegarde de Moorea ont rencontré les fidèles de l’église adventiste de l’île, samedi à Paopao. L’objectif était d’informer et de sensibiliser ces derniers sur le Covid-19 et la vaccination. D’autres confessions religieuses seront visitées dans les prochains jours.



Actuellement, l’île de Moorea ne compte aucun cas de coronavirus selon la municipalité. Mais face à la menace des formes variantes du Covid-19 et au scepticisme de certains habitants au sujet de la vaccination, les acteurs du plan communal de sauvegarde (PCS) de Moorea-Maiao continuent leurs efforts pour sensibiliser au mieux la population au virus et à la vaccination. Ceux-ci ont rencontré samedi dernier les fidèles de l’église adventiste à Paopao. L’objectif était de “rassurer, corriger et rectifier les idées que se font les paroissiens au sujet du Covid-19 et du vaccin”.



C’est le médecin-chef Philippe Biarrez qui a débuté l’intervention par des informations sur les différents aspects du coronavirus et de ses variants, sur les vaccins et la campagne de vaccination ainsi que la situation sanitaire actuelle sur l’île sœur. Les échanges se sont ensuite poursuivis entre les membres du PCS et les Adventistes pour répondre au mieux à leurs interrogations. “Il y a eu beaucoup de questions très intéressantes. Certains sont sceptiques et ne veulent pas se faire vacciner. Ils ont le droit de ne pas le faire.” a réagi le taote Biarrez avant d’ajouter “qu’il y a trop d’informations en ce moment, comme je disais à une dame qui a entendu des tas de choses sur les réseaux sociaux certainement. Je lui ai répondu qu’elle a probablement raison de son côté. Mais on a des instructions très claires, des études qui ont été faites et des recommandations qui doivent continuer à exister. Le problème de la transmission du virus va beaucoup mieux à Moorea, mais nous devons rester prudents.” Ce dernier salue la volonté des paroissiens de garder une vie saine. “On a une communauté religieuse qui travaille tous les jours pour faire attention à leur santé, pour manger comme il faut, pour promouvoir le bien-être ainsi que l’activité physique et spirituelle. C’est vraiment important” se réjouit le médecin. Celui-ci annonce que 389 matahiapo de l’île ont été vaccinés à ce jour, la campagne de vaccination pour personnes âgées de 60 ans et plus a débuté ce lundi. Les acteurs du PCS, par le biais des guides sanitaires notamment, continueront d’aller sensibiliser les matahiapo de plus de 75 qui ne se sont pas fait vacciner.