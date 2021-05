Les 70% de vaccinés, c'est pas pour tout de suite

Pour poser les bases du problème, il faut parler chiffres. Le ministre des Outre-mer a annoncé un objectif de 70% de la “population cible” de la vaccination, précisant au cours d'un déjeuner avec les acteurs économiques mercredi dernier qu'il s'agissait des personnes de “plus de 16 ans” et sans y ajouter celles ayant déjà contracté le Covid-19 ou l'un de ses variants. Selon les données transmises lundi par l'Institut de la statistique en Polynésie française, la population des 16 ans et plus s'élevait à 214 094 personnes au 31 décembre 2020. Or selon le dernier bulletin épidémiologique transmis lundi midi par la plateforme Covid, on dénombrait le jour même à 8 heures “35 985 personnes complètement vaccinées” au fenua. Soit 16,8% de la population cible de 16 ans et plus. Encore loin des 70%.



Pour se projeter dans les prochaines semaines –et surtout dans les prochains mois– sur cet objectif de 70% de vaccinés, on peut se baser sur le rythme récent de la vaccination. En effet la vaccination s'est accélérée depuis le début du mois de mars, suivie un mois plus tard –deuxième dose du vaccin Pfizer oblige– d'une accélération du nombre de “personnes complètement vaccinées”. En moyenne depuis début avril, on compte un rythme constant de près de 650 personnes supplémentaires entièrement vaccinées chaque jour. Une projection de ce rythme de croisière sur les prochaines semaines fait tomber les 70% de la population cible vaccinée au début du mois de novembre. Donc, dans un peu moins de six mois.



Une autre projection possible –plus optimiste– est avancée par le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et la plateforme Covid. Dans les colonnes de La Dépêche lundi et dans l'interview du ministre à Tahiti Infos aujourd'hui, on évoque les 70% au “mois de septembre” en se référant, sans plus de détails, à un “schéma de modélisation réalisé par la plateforme Covid”. Soit, dans un peu moins de quatre mois.