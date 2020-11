Les 6e et 5e de retour en classe lundi à Maupiti

Tahiti, le 12 novembre 2020 – Fermé dimanche par arrêté municipal, le Groupement d'observations dispersé de Maupiti qui accueille les classes de 6e et 5e va rouvrir ses portes ce lundi.



Le tavana de Maupiti Woullingson Raufauore avait pris dimanche dernier la décision de fermer les établissements scolaires du 1er et 2nd degré, alors qu'il n'avait pas de légitimité pour intervenir sur le 2nd degré qui n’est pas de la compétence de la commune. Jeudi, un communiqué du Pays a annoncé que le Groupement d’observation dispersé (GOD) de Maupiti, fermé aux élèves du 9 au 13 novembre, serait à nouveau ouvert aux 6e et aux 5e à partir du lundi 16 novembre, dans le respect des mesures prévues par le vade-mecum sanitaire en vigueur.