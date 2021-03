Les 1supportables jouent avec l'amour

TAHITI, le 28 mars 2021 - La troupe baptisée Les 1supportables, portée par l’association Horo’a, propose un tout nouveau spectacle. Le public les a découverts le 26 juin 2020 au Belvédère. Pour la première fois, ils montent sur le paepae a Hiro de la Maison de la culture.



Love me, please love me ! est un nouveau spectacle signé et interprété par Les 1supportables. Il aura lieu le 9 avril à la Maison de la culture.



Cette troupe est coachée par Léonore Caneri. Elle est portée par Horo’a, une école d’expression dont l’objectif est de promouvoir de jeunes talents polynésiens au niveau de l’oralité : improvisation, théâtre, stand-up, contes…



Horo’a a présenté en février 2019 Domination avec en vedette les Pukan’s Prada (Yepo et Maud Tereiamano) et la troupe de danse All in one.



Les 1supportables sont montés sur scène le 26 juin dernier pour la première fois. La tournée prévue à la suite de cette première date n’a pas pu se faire en raison du contexte sanitaire. Un nouveau spectacle est né sur le thème de … l’amour.



La troupe compte douze comédiens. Leur vision est " insupportable, comme eux, pleine d'humour, d'ironie, de bienveillance et d'acide caustique. Ils conjuguent l'amour à toutes les sauces de la vie ", annonce Léonore Caneri qui s’est chargée de la mise en scène. Il est question d’amour de la famille, de l’art, du sexe, de soi, de l’amitié inconditionnelle, du chalala…



Treize sur scène



Love me, please love me ! est un show humoristique " déconseillé au moins de 16 ans ", rappelle Léonore Caneri. Il mêle stand-up, théâtre, magie, mime et musique. Sur scène, ils seront treize. Léonore Caneri sera le fil rouge du spectacle.



Elle verra défiler Christopher, le grand gagnant du Tahiti comedy show 2019, Tavita, un apprenti magicien (3e prix du Tahiti comedy show 2019), Quennie, finaliste du Tahiti comedy show.



Marquise, originaire de la Terre des hommes, Blaise, acteur et comédien depuis dix ans, Jill, repéré lors des auditions du Tahiti comedy show, Gégé, comédien amateur depuis 18 ans, Nathan, ménestrel aux mots slameurs, Gentleman Aito, ancien du Tahiti comedy show, Cyrus, bachelier de Gauguin qui a suivi l’option théâtre pendant 3 ans et Maui, dernier arrivé dans la troupe. Ils ont tous une personnalité forte et assumée. Ensemble ils ont écrit le show qu’ils s’apprêtent à dévoiler.