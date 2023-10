Léon Tehaurai, sacré Meilleur apprenti de France, de retour à Bora Bora

Bora Bora, le 9 octobre 2023 - Léon Tehaurai, élève en terminale bac professionnel cuisine au lycée Ihi Tea no Vavau de Bora Bora, a été fêté comme il se doit à son retour sur son île natale. Mardi dernier, parents, professeurs, camarades et élus étaient là pour accueillir le jeune prodige qui a su, par son travail et sa détermination, remporter le prestigieux concours du Meilleur apprenti de France.



Parents, professeurs, camarades et élus étaient réunis à la mairie de Bora Bora, mardi dernier, pour accueillir le petit prodige de l’île. Léon Tehaurai, élève en terminale bac professionnel cuisine au lycée Ihi Tea no Vavau, vient de remporter le prestigieux concours du Meilleur apprenti de France. Dominique Mériguet, proviseur du lycée de Bora Bora, a salué le travail et la détermination de Léon Tehaurai, qui a reçu des mains de Gaston Tong Sang un trophée souvenir, témoin de sa réussite.



Détenteur de la médaille d’or régionale dans la catégorie “cuisine froide ”, Léon Tehaurai a su se dépasser pour atteindre la note de 16,8/20 lors de l’épreuve finale à Paris, à l’issue de laquelle il a décroché le titre tant convoité de Meilleur apprenti de France. Une réussite doublement méritée, puisque le jeune homme a dû s’adapter très rapidement à un nouvel environnement pour pouvoir se mesurer aux meilleurs candidats de l’Hexagone. “Il est le seul ultramarin à avoir été sélectionné”, précise Joël Paschal, professeur et entraîneur de Léon qui l’a accompagné et préparé depuis le début de son aventure culinaire. Une fierté supplémentaire pour ce jeune homme qui a su dignement représenter la Polynésie et la perle du Pacifique dans la capitale. Accueilli au lycée Belliard à Paris, Léon Tehaurai a dû mettre de coté fatigue et appréhension pour affronter les derniers entraînements et ajustements avant l’épreuve finale : la confection des plats imposés. Au menu : paupiettes de légumes, sauce verte au yaourt végétal et îles flottantes aux fruits.

Se dépasser pour exceller Sa prestation, fruit d’un travail constant et acharné, lui a valu de figurer parmi les sept meilleurs apprentis de France en cuisine froide. Une réussite saluée par les élus polynésiens qui ont tenu à l’accompagner lors de la remise des médailles. La déléguée de la Polynésie à Paris, Sarah Teriitaumihau, le député Tematai Le Gayic et Hina Grepin, directrice opérationnelle du Campus des métiers et des qualifications, étaient en effet à ses côtés pour l’occasion. Une belle récompense également pour les personnels du lycée qui l’ont aidé et soutenu sur le chemin de la réussite, en particulier ses professeurs de cuisine restés au fenua, Hervé Thon et Bruno Deidier, ainsi qu’Emmanuel Savigny, directeur de la section d’enseignement professionnel du lycée de Bora Bora.



Nul doute que le parcours de Léon Tehaurai saura faire des émules parmi ses camarades, qui verront en lui la preuve vivante que le travail paie. Ses aventures culinaires vont se prolonger puisqu’il vient à nouveau de quitter son île pour un stage de trois semaines à l’université de Brisbane en Australie, en compagnie de vingt-deux élèves du lycée. De quoi parfaire son anglais et ses connaissances dans le domaine qu’il affectionne, afin d’exercer un jour son art dans les cuisines des plus grands restaurants du fenua et d’ailleurs.

