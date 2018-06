Leihani Mataihau a été sacrée Miss Bora Bora 2018

BORA BORA, le 4 juin 2018 - L'élection de la reine de beauté de la Perle du Pacifique s'est tenue samedi soir, place Tuvauvau. Après une soirée placée sous le signe de l'élégance et du charme, c'est Leihani Mataihau, 19 ans qui décroche le titre tant convoité. Natai Moasen devient la 1ère dauphine et Vairoani Kui Sang a été élue Miss Heiva.



Ambiance de folie, samedi dernier, place Tuvauvau à Bora Bora, lors de l'élection de Miss Bora Bora 2018.



Cette année, six candidates étaient en compétition pour tenter de décrocher le titre tant convoité.



Chaque candidate a dû se surpasser pour affronter le regard du public, mais surtout du jury. Cette année, le comité organisateur a mis en place trois passages. Le premier en maillot de bain, le second en tenue traditionnelle et le dernier passage en tenue de soirée.



Après plus de 2 heures de show, les résultats sont dévoilés et le titre de Miss Bora Bora 2018 revient à Leihani Mataihau, 19 ans. Elle succède ainsi à Hitirani Bardet, Miss Bora Bora 2017. Natai Moasen décroche le titre de 1ère dauphine et Vairoani Kui Sang repart avec l'écharpe de la Miss Heiva 2018. Poura Leschik-Tiaiho a reçu le titre d'ambassadrice de Bora Bora, un prix qui lui a été décerné pour son dévouement envers son île.