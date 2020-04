Leïana Faugerat en mode confinée

Tahiti, le 14 avril 2020 - Entre bouquins, sport et sa petite famille, Leïana Faugerat garde le sourire et le moral en cette période pas facile.

Et si la fin du confinement survient en mai ou juin, la directrice de Miss Tahiti espère encore pouvoir organiser l'élection préférée des Tahitiens en septembre. Si tel n'était pas le cas, Leïana Faugerat envisagerait alors d'annuler l'élection de Miss Tahiti cette année .