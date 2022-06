Législatives: Eric Zemmour éliminé au premier tour dans le Var

Cogolin, France | AFP | dimanche 12/06/2022 - Eric Zemmour, président du parti d'extrême droite Reconquête!, a été éliminé au premier tour des législatives dans le Var, après être arrivé troisième, avec 23,19% des suffrages exprimés derrière la député sortante LREM Sereine Mauborgne (28,51%) et le RN Philippe Lottiaux (24,74%).



Eric Zemmour est venu lui-même reconnaître sa défaite, peu après 21h00. "Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France", a déclaré M. Zemmour devant de nombreuses caméras et médias et une centaine de sympathisants réunis dans le centre de Cogolin, commune de 11.300 habitants proche de Saint-Tropez.



Selon les chiffres complets de la préfecture pour la 4e circonscription du Var, l'ex-journaliste, quatrième à la présidentielle avec environ 7% des suffrages, a été devancé de 801 voix par le candidat du Rassemblement national.



"Vous avez été patriotes, vous avez été lucides, vous avez eu raison de voter pour le seul parti qui vous défend et défend notre pays. Nous avons proposé l'union aux autres parties de droite, ils n'en ont pas voulu, la gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat", a ajouté M. Zemmour.



"Mélenchon et Macron ne sont que les deux faces d'une même pièce. Notre vie politique est donc aujourd'hui 50 nuances de gauchisme", a encore jugé l'ancien polémiste, pour qui Reconquête!, le parti qu'il a fondé, "sera le seul parti de droite, le parti du réel, face à un gouvernement qui ment éhontément. Reconquête! sera la seule droite qui n'aura pas honte d’être de droite".



"J'aurais aimé représenter les Varois, vous qui me ressemblez tant", a encore dit M. Zemmour, avant de prévenir que "cinq années de travail acharné nous attendent".