Législatives 2022 - Willy Cadousteau : "Tout passe par l'éducation"

Tahiti, le 23 mai 2022 – Candidat aux législatives sur la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Willy Cadousteau.

Le candidat

Originaire de Papeete et âgé de 63 ans, Wilfred Cadousteau a beau s'être lancé tardivement en politique, c'est un univers qu'il connaît par filiation. Fils du secrétaire général du Here Ai'a, Eden Cadousteau, petit-fils du conseiller territorial, Marcel Cadousteau, il remonte même jusqu'à l'évocation de son aïeul Jean-Marie Cadousteau "interprète auprès du roi Pomare V". Mais avant son engagement personnel à la fin des années 2000, Willy Cadousteau a embrassé une carrière dans l'enseignement. Diplômé de l'École normale, il a enseigné dans le primaire et le secondaire à Arue et Pirae, avant un long passage en CJA et une retraite anticipée en 2005. Footballeur accompli avec Central, la Poste ou encore Vénus, il compte plus d'une dizaine de titres de champion de Polynésie dans les années 1970 et 1980.



Entré en politique en 2009, évidemment au Here Ai'a, il en occupe à son tour le poste de secrétaire général et se présente aux législatives de 2012 comme suppléant de Teaki Dupont (1 131 voix). La suite de son parcours au Here Ai'a est plus houleuse. À l'origine d'une motion contre le président du parti, Gustave Taputu, il est lâché par ses soutiens et se retrouve exclu du Here Ai'a. "Mais sans jamais avoir reçu aucune notification", précise-t-il. Sa suppléante, Yamila Ah-Lo, originaire des Marquises, Willy Cadousteau l'a rencontrée lors de récentes manifestations opposées aux restrictions sanitaires et notamment à la vaccination contre le Covid-19.

Son programme

Souverainiste, favorable à une "citoyenneté polynésienne", mais attaché à une forme d'association à la France "à condition que les compétences régaliennes reviennent au Pays", Willy Cadousteau se présente "sans étiquette" pour ces législatives. Avant d'exposer son programme, il insiste sur l'exemplarité en politique. "La population en a marre de la manière de fonctionner de tous les politiciens, quel que soit le parti." Pour l'ancien enseignant, l'axe principal du programme repose sur l'éducation. Willy Cadousteau estime qu'il faut "retrouver des valeurs de discipline et de respect" et appelle à "retrouver la mentalité tahitienne : te mā'ohira'a o te taata". Dans sa profession de foi, Willy Cadousteau propose d'ailleurs une "loi sur la protection de l'identité mā'ohi dans l'enseignement maternelle et primaire".



Autres axes de campagne, dans le secteur de la santé, il promet un suivi attentif du nouveau centre de recherche sur le cancer. Et il propose une loi garantissant l'envoi des étudiants polynésiens en médecine dans les îles lors de leur dernière année d'étude. Sur le Tourisme, Willy Cadousteau veut une pleine compétence du Pays sur "l'ouverture du ciel aérien afin de permettre à d'autres compagnies aériennes de desservir la Polynésie". Dans l'agriculture et la pêche, là encore c'est l'éducation qui guide le programme du candidat avec la création d'une "université de la Terre et de la Mer Mā'ohi". Et enfin dans le secteur de l'emploi, il insiste sur la nécessité de "formations de qualité".

Où siégera-t-il ?

Pas encore décidé.

Originaire de Papeete et âgé de 63 ans, Wilfred Cadousteau a beau s'être lancé tardivement en politique, c'est un univers qu'il connaît par filiation. Fils du secrétaire général du Here Ai'a, Eden Cadousteau, petit-fils du conseiller territorial, Marcel Cadousteau, il remonte même jusqu'à l'évocation de son aïeul Jean-Marie Cadousteau "interprète auprès du roi Pomare V". Mais avant son engagement personnel à la fin des années 2000, Willy Cadousteau a embrassé une carrière dans l'enseignement. Diplômé de l'École normale, il a enseigné dans le primaire et le secondaire à Arue et Pirae, avant un long passage en CJA et une retraite anticipée en 2005. Footballeur accompli avec Central, la Poste ou encore Vénus, il compte plus d'une dizaine de titres de champion de Polynésie dans les années 1970 et 1980.Entré en politique en 2009, évidemment au Here Ai'a, il en occupe à son tour le poste de secrétaire général et se présente aux législatives de 2012 comme suppléant de Teaki Dupont (1 131 voix). La suite de son parcours au Here Ai'a est plus houleuse. À l'origine d'une motion contre le président du parti, Gustave Taputu, il est lâché par ses soutiens et se retrouve exclu du Here Ai'a. "Mais sans jamais avoir reçu aucune notification", précise-t-il. Sa suppléante, Yamila Ah-Lo, originaire des Marquises, Willy Cadousteau l'a rencontrée lors de récentes manifestations opposées aux restrictions sanitaires et notamment à la vaccination contre le Covid-19.Souverainiste, favorable à une "citoyenneté polynésienne", mais attaché à une forme d'association à la France "à condition que les compétences régaliennes reviennent au Pays", Willy Cadousteau se présente "sans étiquette" pour ces législatives. Avant d'exposer son programme, il insiste sur l'exemplarité en politique. "La population en a marre de la manière de fonctionner de tous les politiciens, quel que soit le parti." Pour l'ancien enseignant, l'axe principal du programme repose sur l'éducation. Willy Cadousteau estime qu'il faut "retrouver des valeurs de discipline et de respect" et appelle à "retrouver la mentalité tahitienne : te mā'ohira'a o te taata". Dans sa profession de foi, Willy Cadousteau propose d'ailleurs une "loi sur la protection de l'identité mā'ohi dans l'enseignement maternelle et primaire".Autres axes de campagne, dans le secteur de la santé, il promet un suivi attentif du nouveau centre de recherche sur le cancer. Et il propose une loi garantissant l'envoi des étudiants polynésiens en médecine dans les îles lors de leur dernière année d'étude. Sur le Tourisme, Willy Cadousteau veut une pleine compétence du Pays sur "l'ouverture du ciel aérien afin de permettre à d'autres compagnies aériennes de desservir la Polynésie". Dans l'agriculture et la pêche, là encore c'est l'éducation qui guide le programme du candidat avec la création d'une "université de la Terre et de la Mer Mā'ohi". Et enfin dans le secteur de l'emploi, il insiste sur la nécessité de "formations de qualité".Pas encore décidé.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 23 Mai 2022 à 21:11 | Lu 135 fois