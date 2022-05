Législatives 2022 – Tauhiti Nena : "Le vrai emploi local"

Tahiti, le 23 mai 2022 – Candidat aux législatives sur la première circonscription, découvrez le portrait et le programme de Tauhiti Nena.



Le candidat



Tauhiti Nena a grandi dans les trois communes de Papeete, Punaauia et Tautira. Bac scientifique en poche, il part à Grenoble où le sportif s'inscrit en Staps. Brevet d'état d'éducateur sportif en boxe acquis, il revient au fenua après l'obtention de sa maîtrise. “On avait besoin de cadres à Tahiti”, explique-t-il. Enseignant au collège-lycée Pomare IV, il s'est particulièrement investi dans le mouvement associatif en tant que président de fédération et président du comité olympique.



C'est en 2004, alors qu'il a 36 ans, que Tauhiti Nena décide de s'engager en politique. “C'était pour soutenir le Taui et pour combattre le système clientéliste qu'on a connu. On a intégré l'UPLD”. Le champion de boxe explique avoir “surpris” Oscar Temaru, en rassemblant une centaine d'associations en une semaine. “J'avais monté un collectif de présidents d'association de la culture, de la jeunesse et des sports, Te Hotu o te A'a – Le Renouveau”, raconte Tauhiti Nena. “Deux semaines après, on avait rassemblé plus de mille personnes. On était en vert, jaune, noire, rouge et on était tous pour le changement. C'est comme ça que j'ai suivi l'UPLD.”



Ministre des Sports en 2011, Tauhiti Nena mène une campagne plus qu'honorable aux législatives de 2012 avec le Tavini en échouant de quelques voix derrière le candidat Tahoera'a au second tour. Mais après les élections territoriales, il prend sa liberté et entame une carrière politique solo, aux alliances multiples depuis Heiura-Les Verts jusqu'à Éric Zemmour lors de la dernière présidentielle. Chef de file de l'opposition au conseil municipal de Papeete, Tauhiti Nena s'est rapproché de Gaston Flosse fin 2019 pour en devenir plusieurs mois le premier lieutenant désigné. Mais il a finalement été exclu par son nouveau mentor en janvier dernier, pour se lancer une nouvelle fois seul avec sa formation politique dans les campagnes présidentielle et législative.



Son programme



Favorable à une évolution statutaire de la Polynésie vers un État associé, Tauhiti Nena affirme que le programme de son parti Hau Maohi Tiama a été “conçu par des personnes issues de la société civile, et qui veulent travailler pour notre Pays et pour nos enfants”. Développement économique, notamment dans les îles, et emploi local font partie de ses priorités. Pour Tauhiti Nena, il est important qu'il y ait une “cartographie” de l'emploi. “Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité des besoins en termes d'emploi. Il y a 2 000 postes dans le second degré, dont 500 attribués aux Polynésiens alors qu'on peut en peut avoir mille cinq cents”. La loi sur la protection de l'emploi local votée par le Tapura ? “Elle ne fonctionne pas, car l'ancienne ministre, Nicole Bouteau, n'a pas fait son travail pour compléter cette loi et je ne pense pas que Virginie Bruant y arrive”.



Où siégera-t-il ?



“L'objectif, c'est d'être dans un groupe qui puisse peser sur les décisions et faire avancer notre Pays par rapport à notre programme”, explique Tauhiti Nena qui n'a pas encore arrêté de choix sur ce point, mais dont l'idéologie politique penche désormais à droite. “On espère qu'il y aura une union de la droite pour pouvoir l'intégrer.”