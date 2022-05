Législatives 2022 – Nicole Sanquer : "Parole au peuple"

Tahiti, le 23 mai 2022 – Candidate aux législatives sur la deuxième circonscription, découvrez le portrait et le programme de Nicole Sanquer.



La candidate



De formation pour le moins pluridisciplinaire, la fille de l'ancien ministre de l'Éducation Nicolas Sanquer est diplômée d'un Deug en histoire-géographie, d'une licence en hôtellerie et d'un master en management, ponctués de stages en métropole, à Hawaii ou à Bali. Envisageant d'abord une carrière dans l'hôtellerie et le tourisme, elle débute finalement dans l'éducation comme vacataire au Lycée hôtelier de Tahiti en 1997. Dès 1998, elle se voit confier le nouveau Service du protocole créé par Gaston Flosse, avant de remplacer Nicole Bouteau en 2000 au poste de chef du service des activités et des aménagements touristiques. De retour dans l'éducation, elle réintègre le lycée hôtelier de Tahiti en 2001, puis rejoint celui nouvellement créé de Outumaoro en 2003.



C'est en 2013 que débute réellement la carrière politique de Nicole Sanquer, choisie une nouvelle fois par Gaston Flosse pour renouveler sa liste aux territoriales. Représentante à Tarahoi et présidente de la commission Éducation, elle devient rapidement ministre de l'Éducation du premier gouvernement Fritch en 2014. Nicole Sanquer suit son nouveau président lors de la scission Tahoera'a-Tapura et se fait même élire députée du nouveau parti rouge et blanc aux législatives de 2017. Réélue en 2018 à l'assemblée sous la bannière du Tapura, elle prend néanmoins rapidement ses distances avec le parti dont elle critique de plus en plus ouvertement les orientations politiques et dont elle finit par démissionner fin 2019. Quelques mois plus tard, elle préside un groupe politique A Here ia Porinetia constitué de frondeurs du Tapura. Mais, faute d'élus suffisants, le groupe est dissout et l'élue non inscrite créé son parti A Here Ia Porinetia avec Nuihau Laurey et Félix Tokoragi.



Son programme



Limitation à deux mandats des représentants, maires ou membres du gouvernement, réduction de la taille de l'assemblée à 39 élus, référendum local… Nicole Sanquer et ses deux collègues du A Here portent sept propositions pour cette campagne, parmi lesquelles également le non-cumul des mandats de maire, président du Pays ou membre du gouvernement. La candidate propose également d'en finir avec la “soumission des maires”, en encadrant par la loi le versement par le gouvernement des subventions aux communes. Des subventions qui seront attribuées à travers une “commission composée des maires sur la base de critères objectifs fixés par ces derniers”. La députée sortante s'appuie également sur son bilan de parlementaire contre les “inégalités de traitement entre les Français de France et les Français d'Outre-mer”, parmi lesquelles on citera notamment l'obtention d'une prime d'installation pour les militaires ultramarins en métropole.



Où siègera-t-elle ?



“Aucune décision n’a été prise”, précisent l'ensemble des candidats A Here ia Porinetia, qui souhaiteraient se rapprocher d'élus ultra-marins pour porter des problématiques communes. “Nous souhaitons exposer notre programme aux différents groupes pour en débattre avec eux et voir leur adhésion.”