Législatives 2022 – John Tefan : "Une nouvelle classe politique"

Tahiti, le 30 mai 2022 – Candidat aux législatives sur la deuxième circonscription, découvrez le portrait et le programme de John Tefan.



Le candidat



John Tefan a fait des études de Droit aux États-Unis et à Paris. Il a fait ses premiers pas, en tant que juriste, à la délégation de la Polynésie à Paris, avant de rejoindre le privé, puis revenir au fenua en 2007. Il s'est d'abord inscrit en licence de Commerce, où il était obligé de suivre un cours d'introduction au Droit. "C'est le seul cours où j'avais 20 sur 20. Ensuite cela m'a intéressé", explique-t-il. Avocat au barreau de Papeete, John Tefan est marié depuis 1998 et a quatre enfants âgés de 23 à 18 ans.



Candidat aux législatives en 2012 sous la bannière Te Hiti Tau Api de Quito Braun Ortega, il est de nouveau candidat aux législatives de 2022 avec le Hau Maohi Tiama de Tauhiti Nena.



Son programme



John Tefan se présente pour "faire émerger une nouvelle classe politique, de nouveaux visages". Il considère qu'on peut promettre un nouveau programme "mais que si ce sont les mêmes personnes, cela ne va pas changer grand-chose. C'est cela notre fondation".



L'annulation de la loi Tetuanui est le dossier qui tient le plus à cœur au candidat. John Tefan représentait l'association 193 pendant un temps et estime que la sénatrice Lana Tetuanui "a fait n'importe quoi". Il rappelle que la loi Morin a été mise en place pour indemniser les victimes à partir de trois critères : la résidence, l'année de l'exposition et la contraction de l'une des 21 pathologies radio-induites. "Mais il y a eu le risque négligeable, qui a posé beaucoup de problèmes. Il suffisait que le Civen (Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, ndlr) dise qu'untel ne peut être indemnisé car il y a un risque que sa maladie découle, non pas des essais nucléaires mais d'un excès de tabac ou d'une mauvaise alimentation". En 2017, la liste des pathologies a été allongée à 23 et le risque négligeable a été retiré avec la loi Erom. "L'année suivante, Lana Tetuanui a inséré dans une Loi de finances le seuil de 1 millisievert. Donc la présomption peut être renversée s'il est établi que la victime n'a pas reçu 1 millisievert. Le risque négligeable est revenu par la fenêtre".



Il explique que pendant des années, le Civen a rejeté plusieurs dossiers de demande d'indemnisation à cause de ce risque négligeable et de ce 1 millisievert. Selon lui "Lana Tetuanui a cédé aux pressions du Civen. Elle a légalisé ce que le Civen avait instauré dans ses décisions. Et quand elle vient pavoiser que c'est grâce à elle qu'il y a des indemnisations, elle se fiche de la tête du monde". Avec la suppression de l'amendement de Lana Tetuanui "plus de victimes seront indemnisées et c'est notre souhait".



En parallèle John Tefan va se battre pour "la pérennisation de la dotation globale à hauteur de 180 076 768 d'euros par an pour l'investissement. Et surtout inscrire cela dans le marbre. Aujourd'hui, cette dotation varie car elle est sous la forme d'une subvention". Il cite ensuite le remboursement des frais supportés par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour la prise en charge des maladies liées aux essais nucléaires. II affirme également qu'il faut s'occuper des maladies transgénérationnelles. "Les associations anti nucléaires voulaient faire venir des experts pour les maladies transgénérationnelles et Édouard Fritch a dit que cela ne servait à rien. Cela s'est passé il y a trop longtemps. Mais c'est un gros cailloux dans la chaussure".



Où siégera-t-il ?



"Nous sommes un parti de droite. Nous avons soutenu Eric Zemmour, ensuite Marine Le Pen. Donc forcément on va siéger à la droite à l'Assemblée nationale. Pas question d'aller avec le groupe de Macron, qui est au centre et qui soutient le Tapura. Il est possible que l'on siège avec Marine Le Pen ou avec Reconquête. Pas non plus avec la gauche, car on n'a pas les mêmes valeurs. Ils sont pour les frontières ouvertes ou encore l'assistanat à outrance."



Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 30 Mai 2022 à 20:55 | Lu 125 fois