Législatives 2022 - 1er tour : Tarihaa sauve l'honneur à domicile

Tahiti, le 4 juin 2022 - Peu en vue sur ces élections législatives, le candidat du Amuitahira'a et élu de Taiarapu-Ouest Jonathan Tarihaa réussit son meilleur score sur sa commune avec 996 voix (38%). Il devance Steeve Chailloux (599 voix – 22,9%) et Tepuaraurii Teriitahi (544 – 20,8%). Nicole Sanquer tire son épingle du jeu avec 259 petites voix (9,89%). Taiarapu-Ouest enregistre une participation légèrement plus haute que la moyenne sur l'île de Tahiti à 41%.