Légion d'honneur : Mareva Tourneux nommée chevalier

Mareva Tourneux est née le 5 octobre 1952 à Pirae. Elle est issue d’une famille de médecins, puisque son père était radiologue et sa mère, Andréa de Balmann a été la première femme polynésienne à obtenir son diplôme de médecin. C’est donc tout naturellement qu'elle aussi s'est orientée vers la médecine et a obtenu son diplôme à l’université de Nancy en 1979.



En 1991, elle a participé à l’élaboration du planning familial, dont les travaux conduiront en 1997 à la création des centres de planification familiale. Son action permet ainsi une avancée importante dans l’accès des femmes aux systèmes de santé, et à la maîtrise de leur sexualité en Polynésie française.



En 2003, elle a contribué à la mise en place du dépistage gratuit des cancers gynécologiques chez la femme, tels que les cancers du sein ou du col de l’utérus. Dans les années qui suivirent elle a occupé d’éminentes fonctions, comme directrice de la santé, conseillère technique, puis directrice de cabinet du ministre de la santé.