Légende de Kio, l’usurpatrice – Vahitahi

Alors, Tu dit à sa femme: « Il se fait tard, rentrons à la maison ». Elle lui répondit : « Oui, après un dernier plongeon » et plongea de nouveau.



Quelques instants plus tard, Tu vit une femme émerger au milieu des flots. Il pensa tout naturellement que c’était sa femme. Or c’était Kio, qui sortait de l’eau. Kio, appelée également Te Mohine-tihoro-puga (la femme-qui-hante-la-pierre à chaux). Celle ci, une sorte de sirène venue des profondeurs avait emprunté l’aspect et le comportement de Kuhikiave. Elle grelottait de froid et paraissait enceinte.



Kio proposa à Tu de rentrer à terre. Ils levèrent l’ancre et ramèrent tous deux. Ils n’étaient pas très éloignés du pâté de corail lorsque Kuhikiave émergea à son tour. Elle regarda autour d’elle, la pirogue était partie! Aussitôt elle cria à son mari : – « Tu, Tu, reviens me chercher. C’est une étrangère qui est avec toi. C’est Kio, te Mohine-tihoro-puga. Moi, Kuhikiave, je suis là ! »



Kio, de son coté, dit à Tu : « Non, c’est moi, Kuhikiave, celle qui t’appelle c’est Kio, te Mohine-tihoro-puga. Tu ne savait plus qui croire. Il continua cependant de ramer et tous deux arrivèrent à leur demeure.



Kio, pénétra dans la maison, se vêtit des vêtements de Kuhikiave, et s’installa comme chez elle, en tressant des feuilles de pandanus apprêtées par Kuhikiave. Elle resta auprès de son mari, jusqu’au moment ou il fallut préparer le repas. Lors des repas, elle servait d’abord les enfants, puis Tu.