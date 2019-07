Lecornu en visite sur l'atoll isolé de Taenga

Papeete, le 30 juillet 2019 -Le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, a poursuivi lundi sa tournée aux Tuamotu en se rendant sur l’atoll isolé de Taenga, situé à 32 km à l’est de Makemo et peuplé de 117 habitants.



A l'occasion de sa visite à Taenga, le ministre a visité l’abri anticyclonique de l'île équipé d’un système de récupération en eau potable. Résistant aux aléas climatiques, cet ouvrage a été conçu pour assurer la mise à l’abri des 117 habitants recensés en 2017, en cas d’événements météorologiques majeurs.

Le ministre a ensuite inauguré le débarcadère qui accueillera les embarcations et leurs passagers en toute sécurité. Enfin, il a achevé son déplacement à Taenga par la visite de la déchèterie où il a notamment évoqué les questions de préservation de l’environnement avec le président Édouard Fritch, les élus et les habitants.