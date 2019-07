Léa Moerava Godailler 1ère française en padel tennis

EN BREF - Léa Moerava Godallier est devenue depuis le 1er juillet la numéro 1 française de padel tennis au classement de la FFT, la fédération française de tennis. C’est la première fois qu’une Tahitienne arrive à ce niveau ! Léa Moerava fait déjà partie de l’équipe de France et, à compter de septembre, elle s’engagera à 100% sur le circuit professionnel du Word Padel Tour (WPT) en s’installant à Madrid, en Espagne, afin de s’entrainer et de jouer avec les meilleures joueuses mondiales. Actuellement 156 mondiale, Léa Moerava compte bien rentrer dans le top 100 au plus vite, voirr le top 50 mondial. SB