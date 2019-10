Léa Godallier vice-championne de France

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - ​La Tahitienne Léa Godallier est devenue ce week-end vice-championne de France de padel, une variante du tennis.



Belle performance pour la Tahitienne Léa Godallier et sa coéquipière Melissa Martin. Les deux joueuses de padel sont devenues vice-championnes de France de la discipline en parvenant à se hisser jusqu’en finale des championnats de France qui ont eu lieu ce week-end à Saint-Denis, près de Paris. “Nous avons perdu face à Alix Collombon et Jessica Ginier qui ont très bien joué tout au long du tournoi. On repart à la bagarre avec Jessica pour le World Padel Tour à Paris où nous commencerons dans le tableau final contre deux joueuses du top 40 mondial. Merci à mes entraineurs pour leur patience !” a-t-elle déclaré.



La Tahitienne est installée depuis peu à Madrid et est devenue une joueuse professionnelle de padel, une variante du tennis. Elle espérait, avant les championnats de France, pouvoir intégrer l’équipe de France et le tableau principal du world padel tour grâce à ses résultats, c’est désormais chose faite. SB