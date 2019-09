Léa Godallier aux championnats de France

PAPEETE, le 24 septembre 2019 - La Tahitienne Léa Godallier participera les 27, 28 et 29 septembre aux championnats de France séniors de padel, un dérivé du tennis. Elle a décidé de devenir joueuse de padel professionnelle et s’est installée à Madrid, en Espagne.



Léa Moerava Godallier se prépare à participer à la cinquième édition des championnats de France de padel qui se dérouleront à Saint Denis, près de Paris. La Tahitienne sera associée à la métropolitaine Mélissa Martin, cette discipline se pratiquant uniquement en double.



Les deux joueuses sont considérées comme les mieux placées pour contester la suprématie d’Alix Collombon et Jessica Ginier, double-tenantes du titre, grandes favorites du tournoi. Pas moins de 25 équipes féminines sont engagées dans la compétition.



Léa Godallier a 24 ans et est née à Tahiti. Elle a joué pendant 13 ans au tennis avant de découvrir le padel, il y a un peu plus de trois ans. Elle est devenue une joueuse professionnelle et se consacre à 100% à la discipline.



Léa souhaite obtenir de bons résultats lors de ces championnats en vue d’être sélectionnée en équipe de France pour participer aux championnats d’Europe. Elle aimerait également intégrer le tableau principal du World Padel Tour. SB