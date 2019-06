LeNa, fascinée par les couleurs, expose ses dernières créations

PAPEETE, le 3 juin 2019 - La peintre Hélène Rigolleau, alias LeNa, a posé ses toiles et ses tubes de couleurs à Huahine il y a quatre ans. Installée au bord de l'eau, elle raconte son environnement. Ses œuvres sont exposées à la galerie Mo'o de Moorea à partir du 8 juin.



Hélène Rigolleau, alias LeNa, dit faire de la peinture " figurative, onirique. Je ne fais pas du style naïf pur et dur ". Elle expose 22 toiles à la galerie Mo'o de Moorea dès ce samedi. Ses créations raconte ce qu'elle perçoit de son environnement, celui qui l'entoure aujourd'hui et celui qui l'a entourée hier. " Il n'y a pas de démarche intellectuelle ", insiste-t-elle. " L'environnement a un impact terrible sur nous tous! "



" Je suis installée à Huahine depuis quatre ans, près de l'eau, derrière notre fare se trouvent des montagnes puissantes, tout est gai et tonique ", rapporte l'artiste. "La Polynésie en générale et Huahine en particulier sont douces, féminines."



D'île en île



LeNa est arrivée de Nouvelle-Calédonie, mais elle a également vécu à Madagascar, à l'île de la Réunion, en Corse. " Je fonctionne aux rêves et aux coups de cœur ", précise-t-elle pour justifier ses déplacements. Des rêves qui l'ont toujours menée dans les îles.



Au fil du temps, elle a emmagasiné des formes, des couleurs, des lumières qui se sont mélangé les unes avec les autres dans son propre intérieur. " Jusqu'à ce que ça ressorte, un jour, on ne sait pas toujours pourquoi", explique l'artiste. "Les couleurs, pour les exprimer, il faut du temps. Il faut du temps pour tout digérer ."



L'acrylique après le pastel



À Madagascar par exemple, LeNa n'a pas pu peindre. " La lumière était très belle, mais très nostalgique ." Ailleurs, elle a d'abord fait des toiles au pastel avant de passer à l'acrylique. " Car je suis malheureusement allergique au pastel. "



Au commencement, petite, LeNa dessinait. " Je dessinais même beaucoup, mais en fait, je n'aime pas ça. Ce que j'aime, ce sont les couleurs, je suis fascinée par elles ." Sur ses toiles, elle ne fait jamais de mélange. "Je les dépose sur la toile directement sorties du tube. Elles donnent une impression différente en fonction de ce qui les entoure ." Elles révèlent, aussi, les émotions de l'artiste.