Le voyage d'Hidalgo en Polynésie "régulier" selon la commission de déontologie

Paris, France | AFP | samedi 10/11/2023 - La commission de déontologie de la Ville de Paris a indiqué vendredi que le voyage de la maire Anne Hidalgo dans le Pacifique, raillé par l'opposition, était "régulier sur le plan déontologique".



Son long déplacement, d'abord officiel puis privé, avait été très critiqué par l'opposition de droite, fustigeant le bilan carbone et le coût du voyage.



"Au regard des éléments dont dispose la commission de déontologie, il est considéré que Anne Hidalgo a réalisé un déplacement à titre professionnel en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie financé par la collectivité parisienne du 16 au 21 octobre 2023 matin, ainsi qu'un voyage à titre privé du 21 octobre après-midi au 5 novembre 2023 pris en charge sur ses deniers personnels, ces déplacements sont réguliers sur le plan déontologique", a indiqué la commission selon un communiqué de la Ville.



Le déplacement de Mme Hidalgo, accompagnée de ses adjoints aux Sports Pierre Rabadan et aux Outre-mer Jacques Martial, a eu lieu du 16 au 22 octobre, selon l'agenda transmis lundi, a posteriori, par la Ville, qui n'avait jusque-là pas communiqué officiellement à ce sujet. Il avait notamment pour but, selon la mairie, d'évoquer les Jeux olympiques, dont l'épreuve de surf doit se tenir sur le site de Teahupoo à Tahiti.



Mais la maire socialiste ne s'est pas rendue en personne sur ce site, se faisant représenter par Pierre Rabadan, avait reconnu lundi la mairie dans le communiqué en expliquant que cette décision avait été prise "à la demande du président polynésien" Moetai Brotherson, du fait de "tensions locales".



"Il est noté qu'une partie du programme n'a pas été réalisée par la maire de Paris mais par Pierre Rabadan, en sa qualité d'adjoint (...) en charge notamment des Jeux Olympiques et Paralympiques, à compter du 21 octobre après-midi. Ainsi, la Ville de Paris n'a pas financé sur des fonds publics l'activité personnelle et privée de la maire de Paris et n'a pas subi de préjudice", assure la Commission de déontologie.



Le groupe Changer Paris des élus Républicains, centristes et indépendants à la mairie s'est étonné dans un communiqué que cette commission "dont les membres sont nommés par la maire (...), ait attendu son retour pour délibérer, alors que sa principale fonction est de prévenir toute infraction ou conflit d'intérêt".



"Au-delà des considérations déontologiques, (...) Mme (Anne) Hidalgo a laissé pendant trois semaines la ville dont elle a la charge, il s'agit-là d'une faute vis-à-vis de Paris", a affirmé Pierre-Yves Bournazel, conseiller de Paris d'opposition (Horizons).