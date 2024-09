Le village de Vairao s’anime de plus belle

Tahiti, le 6 septembre 2024 – Fort de son succès pendant les JO, le village des artisans de Vairao joue les prolongations. Pour sa réouverture, l’agencement a été modifié et de nouveaux exposants se sont joints à l’initiative, en faveur du dynamisme économique et social à Taiarapu-Ouest.





Les percussions du CJA de Vairao ont retenti, vendredi matin, sur la place Tavania, à l’occasion de la réouverture du village des artisans, en présence des élus de Taiarapu-Ouest. Inauguré pendant les épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris 2024, il avait refermé ses portes à l’issue des festivités.



“Le bilan a été très bon pendant les JO. J’ai été agréablement surpris ! C’était une première étape, et les artisans ont demandé à rouvrir en améliorant certains points”, indique le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. Les douze fare aux couleurs locales ont été rassemblés autour d’un chapiteau central, pour plus de visibilité et de convivialité pour les visiteurs comme pour les exposants.





Artisanat, tatouage, activités nautiques

L’artisanat traditionnel est à l’honneur. L’occasion de retrouver des créateurs incontournables, mais aussi de découvrir de nouveaux talents. Originaire de Anaa, aux Tuamotu, Tini s’est installée à Vairao, il y a trois mois. Après une carrière dans l’hôtellerie-restauration, elle est revenue à ses racines en réalisant des lustres en coquillages et autres chapeaux tressés. “J’ai appris avec ma maman. Ce sont mes copines qui m’ont encouragée à les rejoindre. C’est la première fois que j’expose. Je suis vraiment contente de présenter mes créations. Dès mon arrivée, je me suis fait dévaliser par mes collègues. Ça promet !”, se réjouit-elle.



En marge des produits agricoles et d’un espace de restauration, deux tatoueurs de Vairao continuent l’aventure. “J’exerce le métier depuis deux ans. J’ai une préférence pour le style local et le patutiki, parce que c’est le tatouage de nos ancêtres. Ça s’était bien passé pendant les JO. J’avais surtout eu des locaux, mais aussi des étrangers, qui venaient se renseigner, par curiosité. Je tatoue chez moi, mais ici, j’apprécie le fait qu’il y a du passage et d’être avec d’autres artisans. C’est motivant”, remarque Danny Tihoni.



En bord de mer, une nouvelle activité complète le village. “On propose des kayaks en location à la journée ou demi-journée avec des moulinets. Ça permet de profiter du lagon pour se promener. On aura bientôt deux pirogues de pêche pour ceux qui préfèrent l’ancien, et aussi deux stand-up paddles”, présente Tapu Tehahe, en charge des réservations.



Ouvert tous les jours, de 8 à 16 heures, le village des artisans de Vairao devrait jouer les prolongations jusqu’en décembre, pour commencer. “On pourra aller plus loin. On avisera avec le comité des exposants, selon la fréquentation”, conclut Jonathan Tarihaa. Le site devrait également accueillir des élèves de Taiarapu-Ouest, en commençant par ceux de l’école voisine de Potii, dans le cadre d’activités culturelles.





