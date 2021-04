Le vaccinodrome de la présidence ouvert ce dimanche

Tahiti, le 27 avril 2021 – Le centre de vaccination éphémère de la présidence sera ouvert uniquement le dimanche 2 mai de 8 à 16 heures. Il sera accessible pour toutes les personnes souhaitant effectuer leur première injection comme celles qui viendront pour leur rappel, notamment les personnes vaccinées les 10 et 11 avril sous ce même chapiteau de la présidence.



Après les deux week-ends à la mi-mars et à la mi-avril, le centre éphémère de la présidence ouvre de nouveau le dimanche 2 mai de 8 à 16 heures. Il sera accessible aux personnes ayant reçu une première dose de vaccin, le samedi 10 avril et le dimanche 11 avril , et qui viendront donc pour leur rappel. Il sera ouvert également à toute personne de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner. Pour les personnes ayant contracté le virus, rappelons qu’il est recommandé d’attendre six mois avant d’envisager une vaccination.



Le vaccinodrome de l’Institut Louis Malardé ouvrira quant à lui dans deux semaines le samedi 15 et le dimanche 16 mai de 8 à 17 heures uniquement pour les personnes avec un carnet rouge.