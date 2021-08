Le vaccin de Moderna reste efficace au moins six mois

Washington - AFP - Jeudi 5 août 2021 - La protection conférée par le vaccin contre le Covid-19 de Moderna reste forte durant au moins six mois et les doses de rappel actuellement testées contre les variants montrent des résultats "robustes", a déclaré jeudi la société de biotechnologie américaine.



Selon les essais cliniques menés sur des milliers de personnes, l'efficacité du vaccin est de 93% six mois après l'injection de la seconde dose, a déclaré Moderna dans un communiqué publié à l'occasion de ses résultats du deuxième trimestre. "Nous sommes satisfaits du fait que notre vaccin contre le Covid-19 montre une efficacité durable de 93% sur six mois, mais nous reconnaissons que le variant Delta est une nouvelle menace importante, donc nous devons rester vigilants", a déclaré le patron de Moderna, Stéphane Bancel, cité dans le communiqué.



L'entreprise teste plusieurs versions d'une dose de rappel afin d'augmenter la protection immunitaire contre les variants : une troisième dose du vaccin initial, une nouvelle formule basée sur le variant Beta (identifié pour la première fois en Afrique du Sud), et une dose contenant à part égale le vaccin initial et la nouvelle formule. Les trois différents candidats "ont déclenché une production robuste d'anticorps" contre le variant Delta, ainsi que contre les variants Gamma et Beta, a déclaré Moderna. Les résultats de ces essais de phase 2 ont été soumis pour publication dans une revue scientifique, a-t-elle précisé.



La société, qui a demandé une autorisation complète de son vaccin aux Etats-Unis, a également dit s'attendre à avoir fourni en août toutes les informations nécessaires à son obtention.