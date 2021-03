Le vaccin anti-Covid Janssen à dose unique autorisé au fenua

Tahiti, le 24 mars 2021 - Avec l’autorisation du vaccin Janssen de Johnson & Johnson, quatre vaccins anti-Covid sont dorénavant autorisés en Polynésie française.



Autorisé depuis le 11 mars dans les pays de l'Union européenne et recommandé depuis le 13 mars en France par la Haute Autorité de santé, le vaccin Janssen de Johnson & Johnson porte à quatre le nombre de vaccins anti-Covid autorisés en Polynésie française, avec ceux de BioNTech Pfizer, Moderna et AstraZeneca.



A la différence des trois autres déjà autorisés au fenua qui nécessitent une piqûre de rappel, le traitement vaccinal de Janssen s'administre à dose unique. Par ailleurs, il s’agit d’un traitement qui peut se conserver et être transporté dans un environnement entre -25 °C et -15 °C. Des particularités qui en font un vaccin adapté à un usage ambulatoire pour le traitement de personnes éloignées du système de santé. Son efficacité vaccinale est de 85% contre les formes graves et 66% contre les formes modérées de covid-19. Il s'agit d'un vaccin à vecteur viral développé à partir d'adénovirus, jugé d'une très bonne efficacité sur les formes sévères de la maladie (plus de 76%) y compris sur les variants sud-africains et brésiliens.