Le vaccin Nuvaxovid de nouveau disponible

Tahiti, le 7 octobre 2022 – En rupture de stock depuis quelques semaines, le vaccin Nuvaxovid est de nouveau disponible en Polynésie à compter de ce vendredi.



Autorisé depuis plusieurs mois en Polynésie, le vaccin Nuvaxovid de la société pharmaceutique américaine Novavax, validé en janvier dernier par la Haute autorité de santé (HAS), était en rupture de stock depuis plusieurs semaines dans les centres de vaccination du fenua. Depuis vendredi, le vaccin est de nouveau disponible, puisque les autorités sanitaires ont reçu plusieurs doses du vaccin cette semaine.



Destiné aux personnes de plus de 18 ans, le Nuvaxovid ne peut être utilisé que pour les primo-vaccinations en deux doses espacées de trois semaines. Il présente l'avantage, pour les autorités sanitaires polynésiennes, d'être un vaccin dit "classique" tel que ceux utilisés depuis la deuxième moitié du XXe siècle. À la différence des novateurs vaccins à ARN messager, parfaitement efficaces au demeurant, ces vaccins classiques provoquent moins de réticences chez les sujets à vacciner.



Le Pfizer toujours présent



En plus du Nuvaxovid, le vaccin Pfizer à ARN messager reste toujours proposé dans les centres de vaccination de Tahiti-Moorea, ainsi que ceux des archipels des Marquises, des Australes et des Tuamotu. Des centres ouverts aux personnes souhaitant faire leur rappel ou une primo-vaccination.



Rappelons que la vaccination est recommandée pour les personnes vulnérables, présentant des signes de comorbidité (immunodépression, greffe d’organes, cancer, problèmes respiratoire et cardiaque). À noter que les rappels de vaccination doivent se faire tous les six mois, sauf pour certains cas. En effet, en fonction de l’état de santé du patient, un rappel de vaccination au bout de trois mois seulement peut être recommandé, sur prescription du médecin traitant, pour des personnes fragiles.