Le ‘uru, manger sain pour une bouchée de pain

Ua Pou, le 4 mai 2023 - Arbre de vie, le maiore ou encore arbre à pain était célébré, ce jeudi, par tous les élèves du 1er degré de l’archipel des Marquises. Directeurs, enseignants, élèves et parents ont consacré plusieurs semaines à la préparation de cette grande journée.



Cinq cents personnes se sont réunies, ce jeudi, sur le site communal Taku’ua de Hakahau, à Ua Pou, pour une journée bien chargée avec pour thème le ‘uru ou mei en marquisien. Au programme : chants, danses, ateliers culturels et sportifs, repas communautaire ainsi qu’un concours de tapatapa (orero) qui sélectionnera quatre enfants de Ua Pou, quatre de Nuku Hiva et deux de Ua Huka pour une confrontation à Ua Pou le 11 mai. Le champion marquisien se rendra le 16 juin à Papeete pour la soirée des lauréats.



Pour l ’ inspectrice Aline Heitaa-Archier, cette initiative lui tenait à cœur. Elle caresse en effet l’espoir de voir un jour un festival des enfants des îles Marquises prendre place dans un lieu précis avec tous les enfants de l’archipel réunis. La conseillère pédagogique Tiarenui Becquet, basée à Nuku Hiva, s’est d’ailleurs rendue à Ua Pou pour constater le bon déroulement de la journée.



Entre tradition et modernité



L’édition 2023 aura été une journée pilote entre tradition et modernité avec de nombreux partenaires tels que la direction de l’agriculture et la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire pour la confection de panneaux informatifs sur le mei ou encore pour le déroulement d’ateliers tel que celui de la multiplication des pousses d’arbres à pain ou encore un atelier sur les manières de cuire le mei.



Sur place, l’on pouvait également trouver des crêpes et autres pâtisseries faites à base de farine de mei fabriquée sur l’île, 100% locale et sans gluten, afin d’apprendre à certains et rappeler à d’autres que nous avons presque tout sur place pour nous nourrir sainement.





Rédigé par Eve Delahaut le Vendredi 5 Mai 2023 à 16:11