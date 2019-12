Le trois-mâts russe Pallada a passé le réveillon à Tahiti

"la mairie de Papeete était impatiente de voir arriver le navire et a réservé un «accueil traditionnel polynésien» aux marins russes en leur offrant 150 colliers de fleurs exotiques".

Tahiti, le 26 décembre 2019 -Le Pallada est la magnifique frégate à voiles que certains ont aperçu dans le port ces derniers jours. Elle est arrivée au port de Papeete le 24 décembre et est repartie dès le 25 avec sa centaine de cadets à bord, en direction du Chili. Ils passeront le Nouvel an en mer. Selon le journal russe francophone Sputnik News, Le Pallada est engagé dans un tour du monde de 272 jours pour célébrer le 200e anniversaire de la découverte de l’Antarctique par des marins russes et pour fêter les 75 ans de la victoire russe lors de la deuxième guerre mondiale.