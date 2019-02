Le troc : « c’est beaucoup de partage »

Pour les amoureux du jardinage et des plantes, un nouveau troc de graines est organisé ce samedi 9 février au parc Paofai à 15 heures. Le principe : on apporte graines et boutures et on échange en toute liberté. Pour ceux qui commenceraient le jardinage, il n'est pas obligatoire de venir avec quelque chose pour se servir.



"Le but est d'amener les graines qui marchent dans son jardin pour que tout le monde puisse en bénéficier. L'idée est de partager gratuitement", explique Caroline, qui est à l’origine de cette initiative. « Les gens étaient très contents du premier échange. Il y avait des gens très expérimentés qui étaient heureux de pouvoir partager leurs connaissances. D’autres étaient des débutants. Il y a eu beaucoup de conseils et d’échanges sur la manière dont tel ou tel produit poussait. »



Lors de ce premier rendez-vous il y avait des graines de tomates, concombres, melons, courges butternut, goyaves sauvages et grosses goyaves d'Araka, haricots kilomètres, choux kanak, piments, aubergines, poivrons, corossols, caramboles… " Il y avait aussi des choses plus rares comme des graines de légumes chinois ou des boutures de pitayas", relève Caroline.

Pensez à amener des vieilles enveloppes pour récupérer les graines.

Faites juste attention à ne pas amener de terre et de plantes provenant de zone envahie par des nuisibles.

Les amoureux du jardin ont donc rendez-vous à 15 heures ce samedi aux tables 1 et 2 de l'espace Vaiete au parc Paofai. Une table sera réservée aux légumes et une pour les graines de fruitier ou de plantes ornementales.