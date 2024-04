Le triplé pour Mehetia Boosie au tournoi d’Excelsior

Tahiti, le 2 avril 2024 - Le palmarès du tournoi de tennis de l’AS Excelsior s’étoffe peu à peu au fil des finales des différents tableaux. Mehetai Boosie, la jeune joueuse de Raiatea (17 ans), a réussi un parcours sans faute en s’imposant en simples dames, doubles dames avec Tavero Chung et doubles mixtes avec Robert Chonvant.





Débuté fin février, le tournoi de tennis de l’AS Excelsior devrait durer encore une bonne dizaine de jours avant de boucler la trentaine de tableaux qui donne à ce tournoi de club le statut d’épreuve la plus courrue au niveau de la participation. La programmation s’est déroulée sans temps mort jusque-là, compte tenu de la clémence des conditions météo et du peu de demande de reports de match pour raisons diverses, ce qui n’est pas toujours le cas dans d’autres tournois. Plus d’une vingtaine de finales ont déjà été jouées et celles-ci ont mis en évidence la performance d’ensemble de Mehetia Boosie. La jeune native de Raiatea (17 ans) a décroché le titre en simples dames en dominant nettement (6/1.6/3) Tavero Chung de l’AS Dragon, les deux jeunes filles se disputant logiquement le titre, étant les mieux classées dans le tableau. La finale de 2024 était un remake de celle de 2023 déjà remportée par Mehetia Boosie. Les deux finalistes du simple ont fait cause commune en doubles dames et s’y sont imposées sans surprise, mais au terme d’une finale disputée (6/4.7/6) face au duo Chang Yuk Shan/Vernhes de Rautea. Et Mehetia Boosie a enrichi son palmarès avec le titre doubles mixtes associée à Robert Chonvant de JT, tous deux devant toutefois batailler (6/4.7/6) en finale face à Estelle Tehau et Nicolas Lesturgie. Belle moisson pour Mehetia Boosie, la numéro 1 féminine au plan local, qui a aussi une bonne expérience internationale malgré son jeune âge pour avoir déjà participé aux Jeux du Pacifique (médaille d’argent en doubles mixtes avec Antoine Voisin à Honiara) et à la Coupe Davis juniors féminine ce qui est aussi le cas de Tavero Chung.

Reynald Taaroa grand favori



Tous les tableaux qui ne sont pas encore clôturés sont toutefois en passe de l’être à l’exception du tableau simples messieurs deuxième série dont la finale constituera l’apothéose du tournoi comme c’est régulièrement le cas dans les compétitions de tennis. Reynald Taaroa y fait figure de grand favori du tableau, en l’absence de Gillian Osmont, Heimanarii Laisan et Antoine Voisin repartis exercer leur talent sous d’autres latitudes, et de Heve Kelley le tenant du titre au tournoi d’Excelsior ayant aussi fait l’impasse sur le tournoi du club de la Mission. Le joueur de Fei Pi qui a aussi participé à la campagne des Îles Salomon avait terminé finaliste au tournoi d’Excelsior en 2023. Robert Chonvant qui a déjà décroché deux titres sur les courts d’Excelsior en doubles messieurs avec Reynald Taaroa et doubles mixtes comme précité avec Mehetia Boosie est aussi en course pour un triplé. Mais le joueur de JT ne partira pas favori face à son partenaire de doubles et leur face-à-face pourrait avoir lieu au stade des demi-finales. Dans l’autre moitié de tableau, Landry Lee Tham qui disputait la finale lundi soir en plus de 45 ans face à Marc Drewnovski, devra se frayer un chemin face à de jeunes espoirs tels Ariitea Cotti-Helme ou Hiva Kelley pour parvenir en finale. Notons également que les “anciens” Mairenui Lee Chip Sao et Thierry Hargous ont fait honneur à leur club d’Excelsior en réalisant un doublé dans leur catégorie d’âge. Mihivai Dexter Hargous a aussi enrichi le palmarès d’Excelsior en s’imposant en simples dames troisième série, ce qui fut aussi le cas en partie du duo Yan/Gallopin vainqueur du tableau doubles messieurs troisième série, Yan étant d’Excelsior et son partenaire de Phénix.



Les finales déjà jouées

Dames

Simples

2e série : Mehetia Boosie (Rai) bat Tavero Chung (Dra) 6/1.6/3

3e série : Mihivai Dexter Hargous (Exc) bat Hinehere Lee (Cho) 3/0. AB

Non-classées : Eryn Chong Koan (Exc) bat Sandra Hargous (Exc) 6/2.6/1

+40 ans : Cindy Tsing (Dra) bat Camille Roussel (Exc) 6/3.7/6

+50 ans : Mairenui Lee Chip Sao (Exc) bat Rose Lotin (Rau) 6/1.6/2



Doubles

2e série : Boosie/Chung (Rai/Dra) bat Chang Yuk Shan/Vernhes (Rau) 6/4.7/6

3e série : Chang Yuk Shan/Taruoura (Rau) bat Hirleman/Roussel (Exc) 6/2.7/6

+40 ans : Lee Chip Sao/Metua (Exc/MU) bat Guttierez/Peters (TP) 6/3.7/5



Messieurs

Simples

Non-classés : Henri Peretia (Rau) bat Matahi Hunter (JT) 7/5.7/5

+45 ans 4e série : Alec Lee Ship Sao (Phe) bat Sédastien Druguet (Phe) 7/5.3/6.10/8

+60 ans 4e série : Thierry Hargous (Exc) bat Stéphane Vetil (Rau) 6/2.5/7.11/9

+60 ans 3e/2e série : Thierry Hargous (Exc) bat James Cridland (Dra) 6/3.4/6.10/8



Doubles

2e série : Chonvant/Taaroa (JT/Fei Pi) bat Vandal/Yersin (Exc) 6/4.6/4

3e série : Gallopin/Yan (Phe/Exc) bat Lei Foc/Lei Foc (Exc) 6/1.6/4

4e série : Paheroo/Teniaro (JT) bat Hirlemann/Tahauri (Exc) 6/4.6/7.6/2

+45 ans : Chenois/Drollet (TP) bat Shan/Talfer (Exc/Fau) 6/2.6/4

+55 ans, 4e série : Bambridge/Shan (Cho) bat Banner/Jonc (Phe) 6/2.1/6.10/6

+55ans 3e/2e série : Hargous/Lo (Exc/Bor) bat Izal/Ng Powai (JT) 1/6.7/5.10/5



Mixtes

2e série : Boosie/Chonvant (Rai/JT) bat Tehau/Lesturgie (Rau/Exc) 6/4.7/6

3e série : Tehau/Yan (Rau/Exc) bat Dexter Hargous/Lei Foc (Exc) 6/0.6/2

+40 ans : Haoatai/Haoatai (JT) bat Roomataaroa/Hirlemann (MU/Exc) 5/7.6/3.12/10

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 4 Avril 2024 à 08:40