Le trio polynésien Amui retenu pour la finale de l'Eurovision France

Publiée par Ken Carlter sur Mercredi 9 décembre 2020

Des artistes polynésiens ont été retenus parmi les douze finalistes de l'Eurovision France. Le trio Amui, composé de Vaheana Fernandez, Eva Ariitai et Ken Carlter avec leur chanson "Maeva", est en lice pour espérer décrocher une place pour le prochain concours de l'Eurovision."Après seulement deux répétitions ensemble, nous voilà tous les trois sur scène pour le casting il y a quelques semaines en France. Déjà beaucoup d'envie ce jour-là et un jury conquis. Dans quelques semaines, pour la grande soirée "Eurovision France : c'est vous qui décidez", comptez sur nous pour vous préparer une grosse mise en scène et envoyer du lourd", a indiqué Ken Carlter sur les réseaux sociaux.Les douze finalistes seront présentés un à un au public à partir du 16 décembre sur France 2. L'émission "Eurovision France, c'est qui vous qui décidez" sera ensuite diffusée en début d'année prochaine. Les artistes seront alors départagés à la fois par les votes des téléspectateurs et par un jury de dix professionnels.