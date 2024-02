Le trio LEJ en concert le 9 mars

Tahiti, le 20 février 2024 - Le groupe LEJ débarque prochainement au Fenua pour un concert exceptionnel sur le motu de l’InterContinental Tahiti. À l’invitation de LA Production, ce trio féminin LEJ (L pour Lucie, E pour Élisa et J pour Juliette) va secouer les cocotiers sur place avec ses chants, accompagnés de nombreuses percussions mais aussi de violoncelle.



Devenues célèbres sur un coup de dé en 2015 avec leur clip Summer, les trois anciennes étudiantes de Saint-Denis qui forment le groupe LEJ enchaînent les tournées et déchaînent le public.



Avec quatre albums déjà sortis et une victoire de la musique en 2017, LEJ possède une solide expérience qui lui a permis de partager la scène avec de nombreux artistes comme le groupe Tryo dès ses débuts, mais aussi Pharrell Williams dont les trois musiciennes ont assuré la première partie.



Connues pour leurs mash-up, elles se distinguent aussi dans la composition avec des titres comme La Dalle, Le verbe, morceaux où les trois voix se mêlent à l’électro et au violoncelle, ou encore la reprise Hanging Tree de la bande originale de Hunger Games partie 2.



Mais si leurs chansons prennent naissance dans la musique d’aujourd’hui, elles s’accommodent aussi très bien des pastels des années passées, des chansons que leurs parents leur faisaient écouter ; ces chansons qu’elles étudiaient avant le grand saut sur la scène en trio.



LEJ sera en concert à Tahiti sur le motu de l’InterContinental le 9 mars prochain.





Billets en vente sur www.laproductiontahiti.com ou dans les points de vente partenaires : iStore, Sound Store et Lucky Store.

