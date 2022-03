Le tribunal enjoint au Pays d'introduire Jackson

Tahiti, le 15 mars 2022 – Le tribunal administratif a annulé mardi le second refus du Pays d'autoriser l'introduction du perroquet Jackson de l'animateur Benny, enjoignant même à l'administration d'accorder cette demande "sous astreinte".



Cette fois-ci, plus d'échappatoire possible pour l'administration locale qui refuse depuis plus de deux ans l'introduction du perroquet Jackson de l'animateur de Radio 1, Benny, en Polynésie française. Mardi, le tribunal administratif de Papeete a ordonné une nouvelle fois d'annuler la décision du Pays de rejeter la demande d'introduction du Ara chloroptère. Mais cette fois-ci, comme demandé par le rapporteur public il y a deux semaines, le tribunal a assorti sa décision d'une injonction au Pays d'autoriser la demande d'introduction "sous astreinte d’un montant de 50 000 Fcfp par jour de retard" dans un délai d'un mois à compter du moment où l'animateur aura satisfait aux obligations sanitaires pour l'animal.



Rappelons que la première demande d'introduction du perroquet remontait à décembre 2019. Depuis, le Pays a demandé une étude d'impact qui s'est avérée favorable à l'introduction du perroquet et il a refusé par deux fois, malgré l'annulation de sa première décision par le tribunal administratif, d'accéder à la requête de l'animateur. Mardi, le tribunal administratif a une nouvelle fois constaté que les arguments déployés par le Pays ne tenaient pas. Les espèces potentiellement menacées par l'arrivée du perroquet apprivoisé et vivant en captivité n'étant même pas présentes dans l'archipel de la Société. Et les risque d'importation de maladie n'étant pas non plus "avérées".



La décision d'enjoindre le Pays à accorder la dérogation nécessaire à l'introduction du perroquet nécessite néanmoins que son propriétaire se conforme "aux recommandations vétérinaires et sanitaires nécessaires préalables à cette importation". Une fois ces précautions prises, le Pays n'aura d'autre choix que d'accepter de laisser entrer Jackson.