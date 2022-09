Le tribunal administratif suspend la chasse en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | mercredi 27/09/2022 - En Martinique, la justice administrative a donné raison à plusieurs associations de protection des oiseaux qui demandaient la suspension de la chasse pour certaines espèces "peu communes, fragiles" et inscrites sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).



Saisi en référé-suspension, le tribunal administratif de Fort-de-France a suspendu "l'exécution de l'arrêté du 19 juillet 2022" qui encadre la saison de chasse en Martinique tant qu'il autorise sans limitation suffisante la chasse" de plusieurs espèces d'oiseaux, dans une décision du 21 septembre dernier, qu'a pu consulter l'AFP.



"Nous ne sommes pas contre la chasse mais nous sommes pour la gestion", a réagi, sur l'antenne de la radio locale RCI, le président de l'association de protection des oiseaux Le Carouge, David Belfan, membre du réseau Outre-mer de la Ligue de protection des oiseaux (LPO).



"Les quotas de prélèvements fixés par l'arrêté en litige sont largement excessifs par rapport à la limite de mortalité admissible sans risque d'atteinte à la conservation des espèces (...)" pour certaines espèces, ont allégué les associations de protection des oiseaux devant la cour.



Au total, 12 espèces étaient concernées par la requête des protecteurs de la nature. Plusieurs d'entre elles migrent de l'Amérique du Nord vers le Plateau des Guyanes pour passer l'hiver en passant par les Petites Antilles.



Les associations réclament "le retour des carnets de chasse". "Il y a des espèces qui sont chassables mais qui sont en déclin comme le Petit Chevalier ou le Bécassin Roux", précise David Belfan. "C'est pour ça que le juge a demandé un quota beaucoup plus bas".



"Le préfet de la Martinique n'a produit aucun mémoire et n'était pas représenté à l'audience", souligne la décision du tribunal administratif. Interrogé sur le sujet mardi, la préfecture de Martinique n'a pas répondu.



La saison de chasse s'est ouverte en Martinique le 31 juillet dernier et devait s'achever le 15 février 2023 selon le texte annulé.