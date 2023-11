Le triathlon tahitien plane sur Honiara

Tahiti, le 29 novembre 2023 - Les triathlètes tahitiens n'ont laissé que des miettes à la concurrence, ce mercredi aux îles Salomon. Chez les hommes, Benjamin Zorgnotti a conservé son titre de champion du Pacifique acquis en 2019. Jean-Marc Rimaud a pris de son côté la deuxième place. Nainoa Tanetoa n'a pointé lui qu'à quatre secondes de la médaille de bronze. Chez les dames, un doublé tahitien également avec la victoire de Salomé de Barthez devant Maïdi Susset.



Ils avaient déjà mis un coup à la concurrence, mardi¸ lors des séries. Et ce mercredi, aux îles Salomon, les triathlètes tahitiens ont confirmé leur suprématie dans la discipline en décrochant quatre médailles sur les deux finales disputées. Chez les hommes, sans surprise quasiment, le leader de la sélection tahitienne, Benjamin Zorgnotti, a survolé les débats lors des deux manches du triathlon XS et a conservé son titre de champion du Pacifique acquis il y a quatre ans aux Samoa. Derrière la fusée Zorgnotti, Jean-Marc Rimaud a pris la deuxième place. Et il a manqué quatre petites secondes à Nainoa Tanetoa pour s'emparer du bronze. Du coté des dames, Salomé de Barthez l'a emporté en devançant sa jeune partenaire, Maïdi Susset.



A noter que les triathlètes polynésiens doivent encore disputer, jeudi¸ l'aquathlon et les relais mixtes. D'autres médailles devraient donc rapidement venir se rajouter à leur compteur.