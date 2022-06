Le triathlon tahitien en première ligne à Saipan

Tahiti, le 17 juin 2022 - En 2019 aux Samoa, c'est une véritable razzia qu'avait réalisée les triathlètes tahitiens avec cinq médailles d'or décrochées sur six possibles, s'imposant ainsi comme les patrons de la discipline dans le Pacifique. Benjamin Zorgnotti avait été le grand bonhomme à Apia, il devrait l'être également à Saipan.



Le triathlon avait été l'une des grandes satisfactions aux Jeux de Samoa en 2019. Cinq médailles d'or décrochées, sur six possibles, dont quatre pour le seul Benjamin Zorgnotti qui avait survolé les épreuves individuelles. À Saipan, l'intéressé sera évidemment de la partie et mènera le groupe de six athlètes retenus pour ces Mini-Jeux. Une sélection grandement remaniée par rapport à celle de Samoa avec seulement Zorgnotti et Guenaelle Rauby comme rescapés. Damien Troquenet, Kylie Vernaudon et les cadets, Nainoa Tanetoa et Puameama Tevenino viennent compléter le groupe.



Les triathlètes polynésiens seront donc particulièrement attendus sur l'île de Rota, où se dérouleront les épreuves d'aquathlon et de triathlon. Même si du côté de la fédération tahitienne de triathlon (FTT) on préfère calmer le jeu. “Ces Mini-Jeux à Saipan et les Jeux aux Îles Salomon en 2023, on les voit en fait comme des transitions. Dans la délégation, nous avons aussi deux jeunes cadets qui découvriront une compétition internationale. On y va aussi pour qu'ils se forgent une première expérience qui, on l'espère, les mènera ensuite vers les Jeux de Tahiti en 2027”, indique le cadre technique de la FTT, Rémy Ségard. “Ces Mini-Jeux nous permettront également de savoir où est-ce que l'on se situe par rapport à nos rivaux et notamment ceux de la Nouvelle-Calédonie.”



Néanmoins chez les hommes, les médailles d'or en aquathlon et au triahtlon ne devraient vraisemblablement pas échapper, sauf grosse défaillance, à Benjamin Zorgnotti. Ce dernier, bourreau de travail, s'est aligné ces dernières semaines en Afrique sur trois étapes de la Continental Cup, avec à la clé deux podiums. Damien Troquenet, qui s'est illustré dernièrement sur les trails du Xterra, aura aussi une carte à jouer. Du côté des dames en revanche cela s'annonce plus compliqué pour Guenaelle Rauby et Kylie Vernaudon.