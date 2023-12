Le triathlon pas loin du grand chelem aux Jeux du Pacifique

Tahiti, le 30 novembre 2023 - Le triathlon polynésien a bouclé sa moisson de médailles, ce jeudi, aux îles Salomon en décrochant cinq nouvelles récompenses, dont deux en or. Chez les dames, déjà titrée sur le triathlon, Salomé de Barthez s'est imposée sur l'aquathlon, en devançant une nouvelle fois sa partenaire Maïdi Susset. Petite déception chez les hommes, Benjamin Zorgnotti a terminé deuxième de l'aquathlon derrière le champion du monde de swim run, Hugo Tormento. Zorgnotti s'est ensuite rattrapé, avec Salomé de Barthez, en écrasant la concurrence sur le relais mixte.



Il a manqué une médaille d'or au triathlon polynésien pour signer un grand chelem aux Jeux du Pacifique. Intouchables, mercredi, sur les manches du double XS les triathlètes polynésiens étaient logiquement favoris sur l'aquathlon qui s'est couru, ce jeudi, à Honiara. Chez les dames, les Tahitiennes ont été une nouvelle fois les plus fortes sur l'enchainement des 1,25 km de course à pied-500 mètres de natation-1,25 km de course à pied, avec la victoire de Salomé de Barthez et la deuxième place de sa jeune partenaire, Maïdi Susset.



Mais du côté des hommes, Benjamin Zorgnotti a été dominé sur l'aquathlon par le Calédonien, Hugo Tormento, champion du monde de swim run de son état. Le leader de la sélection tahitienne s'est donc contenté de l'argent et Jean-Marc Rimaud prenait, lui, le bronze.







Une victoire avec la manière au relais mixte



Et un peu plus de deux heures et demie après l'aquathlon, Benjamin Zorgnotti et Salomé de Barthez enchainaient avec le relais mixte. Au programme de cette dernière épreuve, deux triathlons à réaliser pour les athlètes engagés (300 mètres de natation, 5 kilomètres de vélo et 1,25 kilomètre de course à pied). Quelque peu vexés par l'attitude des Calédoniens lors de leur victoire sur l'aquathlon, les triathlètes tahitiens ont tenu à remettre les pendules à l'heure. À l'issue de son premier relais, Benjamin Zorgnotti avait déjà fait le trou en repoussant les Cagous à plus de trois minutes. Dans la foulée, Salomé de Barthez maintenait cet écart puis sur son deuxième relais Zorgnotti portait cette avance à plus de cinq minutes. De Barthez finissait tranquillement la course pour décrocher la quatrième médaille d'or du triathlon polynésien à Honiara.



Sur les cinq titres en jeu à Honiara, les triathlètes tahitiens en ont donc remporté quatre. Et au total le triathlon a rapporté neuf médailles à la délégation polynésienne.