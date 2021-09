Le tourisme table sur trois ans de "reprise progressive"

Tahiti, le 14 septembre 2021 – Le comité de pilotage de la stratégie de développement touristique s'est réuni la semaine dernière. L'occasion d'un point sur l'année en cours qui s'annonce "encore plus difficile" que 2020 côté recettes touristiques. Les acteurs publics et privés du secteur tablent sur près de trois ans pour "retrouver des niveaux équivalents à ceux antérieurs à 2020".



Le comité de pilotage de la stratégie de développement touristique 2015-2020 s'est réuni la semaine dernière pour un état des lieux de l'avancement du plan d'actions lancé par le Pays, indique la présidence dans un communiqué. Réunion qui s'est tenue sous l'égide de la ministre en charge du secteur, Nicole Bouteau, de représentants du gouvernement, du Cesec, de l'assemblée, de Tahiti Tourisme et -depuis Nouméa en visioconférence- du chef du bureau de la commission européenne pour les Pays et Territoire d’Outre-mer pour le Pacifique.



Et pour cause, le rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020 doit permettre de décaisser la dernière des cinq tranches de l'aide du Fonds européen de développement représentant un soutien total de 3,6 milliards de Fcfp sur cinq années pour le budget du Pays. Bilan globalement satisfaisant malgré la crise Covid : 95% des actions du plan ont été mises en œuvre.



2021 s'annonce rude



La réunion a aussi été l'occasion d'un point de situation sur le secteur touristique en Polynésie française. L'année 2020 a enregistré une baisse de la fréquentation touristique de 70%, une baisse de 60% des recettes touristiques (28 milliards Fcfp en 2020 contre 70 milliards Fcfp en 2019) par rapport à l’année exceptionnelle de 2019. Et l'année 2021 s'annonce encore plus difficile. En effet, l'activité touristique n’a repris réellement qu’à partir du mois de mai pour les Etats-Unis et de juin pour les Européens. La région Asie-Pacifique étant toujours inaccessible. La reprise a néanmoins été plus rapide qu’en 2020 et s’est accélérée en juillet pour atteindre 56% des effectifs de 2019. Cependant, les restrictions de déplacements liés à la seconde vague épidémique ont stoppé cette dynamique.



A plus long terme, le communiqué du Pays indique que la future feuille de route 2021-2025 est en cours de finalisation. "L'ensemble des acteurs, tant publics que privés, ont conscience que la reprise se fera de manière progressive, dans un contexte de forte concurrence internationale, et pourra prendre jusqu'à 3 ans pour retrouver des niveaux équivalents à ceux antérieurs à 2020", explique le Pays.