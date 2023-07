Le tourisme poursuit son embellie

Tahiti, le 7 juillet 2023 - La fréquentation touristique en Polynésie française est en hausse. Avec 20 100 touristes en mai dernier, c'est 7% de plus qu'à la même période en 2019, année de référence en la matière, avant que la crise Covid n'impacte ce secteur pendant trois ans.



L'Institut de la statistique en Polynésie française compte ainsi 1 100 touristes de plus qu'en mai 2022 et 1 300 de plus qu'en mai 2019. C'est la première fois depuis 2001 que la fréquentation touristique dépasse les 20 000 personnes sur un mois de mai, alors que la clientèle asiatique est toujours absente des effectifs. Mais ce manque à gagner est compensé par le poids de la clientèle originaire d'Amérique du Nord qui continue de croître pour atteindre un niveau similaire à celui d'avant crise.



Avec les arrivées plus nombreuses de cette clientèle, suivie de celle de l'Hexagone (+42% par rapport à 2019), ces deux marchés représentent à eux seuls 78% de la clientèle du mois. Cette progression, conjuguée à une durée moyenne de séjour plus élevée qu'en 2019 profite ainsi à tous les types. 2023 reprend donc de jolies couleurs grâce aux 98 610 touristes qui ont visité la Polynésie depuis le début de l'année.