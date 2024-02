Le tourisme meilleur en 2023 qu'en 2019

Tahiti, le 26 février 2024 - 2019, année d'avant crise Covid, ne sera plus l'année de référence. Selon la dernière publication de l'ISPF, l'année 2023 bat tous les records de fréquentation avec 261 813 touristes accueillis en Polynésie française. Pour le mois de décembre, c'est un bond de 4% en un an, et de 23% par rapport à 2019. Du jamais vu.



Le président du GIE Tahiti Tourisme s'en était déjà réjoui en début de mois dans une interview accordée à Tahiti Infos. L'année 2023 est un “record” en matière de fréquentation touristique et elle est même bien meilleure que 2019. Ce que vient confirmer, s'il en était besoin, la dernière publication de l'Institut de la statistique de Polynésie française (ISPF). Sur le seul mois de décembre 2023, 23 100 touristes ont débarqué à l'aéroport de Tahiti-Faa'a. Un résultat “jamais obtenu pour le mois de décembre” à mettre au crédit, une fois encore des deux principaux marchés, à savoir les nord-américains et les métropolitains qui représentent 75% des touristes sur ce mois. En 2023, ce sont ainsi 261 813 touristes qui sont venus en Polynésie, soit la fréquentation la plus élevée jamais mesurée.