Le tourisme de luxe et de l'ultraluxe fait de la résistance

Ils consomment généralement du 5 étoiles sur Bora Bora et chartérisent des jet privés : si les États-Unis sont le premier marché émetteur de touriste de luxe, "les riches viennent de tous les marchés" indique le ministère du Tourisme. Or, un hôtel de luxe 5 étoiles emploie en moyenne cinq personnes pour une chambre, avec des retombées économiques qui représentent 5 à 10 fois les dépenses moyennes d’un touriste lambda selon le ministère."C’est aussi au travers d’établissements de luxe à forte identité que la promotion, la notoriété et la reprise se font, car les marques hôtelières internationales veulent être présentes sur des destinations d’exception", argumente Hironui Johnston. Selon le cabinet de conseil en hôtellerie Hospitality ON , les marques Marriott International, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Groups ou encore AccorHotels, figurent dans le top 10 du classement mondial des groupes hôteliers en 2020.Autant de marques présentes sur Tahiti, Moorea et Bora Bora, auxquelles s'ajoute la marque Relais & Châteaux à Taha’a. Ainsi la destination comptabilise huit 5 étoiles et neuf 4 étoiles. L’île de Bora Bora regroupant la crème du haut de gamme.Mais la destination a également diversifié son offre d’hébergement de luxe avec les éco-resort comme le Brando à Tetiaroa et s'ouvre désormais aux villas de luxe. Nouvelle catégorie d'hébergement, ces "résidences privatives d’exception" s'adressent à une clientèle en quête de "vacances dans l'anonymat".Enfin, de nouveaux porteurs ont récemment affiché leurs ambitions, à l'instar de Joël Allain et des trois projets hôteliers pour les îles de Bora Bora, Tahiti et Tahaa pour un total d'environ 200 clés. "La confiance des porteurs de projet et des investisseurs traduit le potentiel de développement de la destination dans ce segment, poursuit le conseiller technique. Nous en avons rencontré d'autres, comme Lindblad Expeditions qui s'est montré satisfait de la gestion de la crise. Les riches vont là où on les laisse tranquilles, et aujourd'hui, le protocole sanitaire de la Polynésie rassure. Il inspire d'ailleurs des voisins comme Hawaii et Fidji qui commencent à rouvrir leurs frontières".