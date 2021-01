Le tour de Moorea à la nage pour lutter contre la pollution marine

Tahiti, le 17 janvier 2021 - Afin d'apporter son soutien au projet "Fa'aora" de l'association Oceania, qui vise à réduire l'impact des déchets sur la biodiversité marine à Moorea, Marjorie Rinati a entrepris de réaliser un tour de l'île sœur à la nage. Les 5, 6 et 7 mars, cette jeune maître-nageuse sauveteuse relèvera ce défi sportif.



Natation, VTT, course à pied et randonnée : cela fait déjà plusieurs mois que Marjorie Rinati s'entraîne. Originaire de Marseille, cette maître-nageuse sauveteuse de formation a entrepris de se lancer dans un tour de Moorea à la nage afin de récolter des fonds qui seront intégralement reversés à l'association Oceania dans le cadre du projet "Fa'aora".



Les 5, 6 et 7 mars, Marjorie quittera donc le quai de Vaiare pour un tour complet de Moorea en palmes, qui se terminera sur la plage de Temae. Elle sera suivie par deux bateaux, deux va'a et sera assistée par un médecin. Elle espère ainsi "sensibiliser les gens dans leur façon de consommer au quotidien". "Durant mon premier séjour en Polynésie j'ai réalisé qu'il y avait peu de zones de traitement des déchets, certains produits dit recyclables ne le sont pas. L'acheminement vers les pays qui traitent les déchets coûte des millions de Fcfp. Consommer local de préférence et sans emballage ne coûte pas plus cher. Aujourd'hui, nous essayons d'adopter une vie avec un impact carbone moins important. Il faut penser à l'avenir et essayer de faire passer ce message aux futures générations qui sont l'avenir du fenua."



Mission scientifique



Mis en place par l'association Oceania, le projet Fa'aora prévoit "des ramassages de déchets sous-marins et terrestres afin de nettoyer les zones les plus polluées de Moorea". Une mission scientifique de dix mois est ainsi menée autour de l'île sœur afin de "quantifier la menace". Des jeunes issus de quartiers prioritaires sont formés pour embarquer en mer avec un pêcheur afin d'effectuer ce suivi qui est destiné à comprendre les phénomènes d'enchevêtrement. En effet, les déchets (filets de pêche, engins abandonnés ou perdus en mer…) ont un impact considérable sur la biodiversité et la faune marine en créant ces phénomènes d'enchevêtrement qui constituent une menace considérable pour les dauphins et les baleines.



Ce projet permet aussi à Marjorie de se sentir "vivante et libre" en étant dans l'eau mais aussi heureuse de "nouer des liens avec les habitants de Moorea".