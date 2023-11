Le tir à l'arc termine sur trois médailles d'or, Roux et Desbordes stars des bassins et les pongistes sur leur lancée

Tahiti, le 24 novembre 2023 - Belle moisson d'or, ce jeudi, pour les athlètes tahitiens aux îles Salomon à l'issue de la 5e journée des Jeux du Pacifique. Les archers ont conclu leur compétition avec trois médailles d'or pour Aurore Cottet, Raiarii Teuiau et le duo mixte Teiva Winkelstroeter-Thaïs Pendu. En natation, Nael Roux et Keha Desbordes se sont imposés respectivement sur le 400 mètres 4 nages et le 100 mètres dos pour décrocher leur deuxième médaille d'or à Honiara. Et les pongistes, sur leur lancée du tournoi par équipe, ont trusté le podium du double mixte avec la victoire de la paire composée d'Océan Belrose et de Kelley Tehahetua.



La 5e journée des Jeux du Pacifique, qui s'est achevée ce jeudi, a été, pour le moment, la plus prolifique en or pour la délégation tahitienne. Six médailles du plus beau métal ont en effet été décrochées par les athlètes polynésiens à Honiara. La moitié a été remportée au tir à l'arc. En match-play, Aurore Cottet, qui prend par à ses premiers Jeux, s'est imposée chez les dames en arc à poulies. En arc classique, le duo mixte composé de Teiva Winkelstroeter et de Thaïs Pendu a terminé aussi sur la plus haute marche du podium. Et en handisport, Raiarii Teuiau a décroché sa deuxième médaille d'or à Honiara. Au total les archers repartent des Salomon avec 11 médailles.





Nael Roux et Keha Desbordes pour des doublés en or Dans le bassin de l'Aquatic Center d'Honiara, Nael Roux et Keha Desbordes, déjà titrés respectivement sur le 1500 mètres nage libre et le 50 mètres dos, ont alourdi un peu plus leur valise, jeudi, avec des nouvelles médailles d'or pour les leaders de la sélection tahitienne. Sur le 400 mètres 4 nages, Nael Roux l'a emporté en 4'41''15 et a devancé le Micronésien, Tasi Limitiaco, de trois secondes. Le Calédonien Baptiste Savignac complétait le podium.



Keha Desbordes de son côté, après sa victoire sur le 50 mètres dos, s'est imposé sur la distance supérieur, le 100 mètres dos ce jeudi avec un chrono de 57''53. Le sprinter de l'OLP a devancé deux Calédoniens, Ethan Dumesnil et Chrissander Cerda. Rohutu Teahui termine lui au pied du podium sur la même distance.



On retiendra aussi de cette 5e journée en natation, le bronze décrochée par Déotille Videau au 400 mètres 4 nages. Et les relais 4x100 4 nages se sont parés d'argent chez les garçons et en bronze pour les filles. La natation tahitienne comptabilise 24 médailles et cela avant les épreuves d'eau libre qui doivent se dérouler ce vendredi aux Salomon.





Un podium 100% tahitien au double mixte Au tennis de table, les pongistes tahitiens sont sur leur lancée du tournoi par équipe où ils avaient décroché l'or chez les dames et les messieurs. Et ce jeudi en double mixte, le podium était 100% polynésien. Dans le match pour l'or la paire composée d'Océan Belrose et de Kelley Tehahetua s'est imposée face à leurs camarades de la sélection Kenji Hotan et Keala Tehahetua. Et Hugo Gendron et Heimoe Wong se sont eux emparés de la médaille de bronze. D'autres médailles devraient être décrochées ce vendredi par les pongistes du fenua pour la dernière journée du tennis de table aux Salomon.

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 24 Novembre 2023 à 11:40