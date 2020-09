Le timbre de 80 Fcfp coûtera 130 Fcfp en 2022

Tahiti, le 2 septembre 2020 - Le tarif d’affranchissement de la lettre de moins de 20 gr va augmenter progressivement pour passer de 80 Fcfp actuellement, à 130 Fcfp en 2022, a annoncé le Conseil des ministres de ce mercredi.





Alors qu’il n’avait pas changé depuis novembre 2015, le tarif d’affranchissement de la lettre de moins de 20 gr va être revu à la hausse de façon progressive. Le tarif postal pour une lettre de 20 grammes va ainsi passer de 80 à 90 Fcfp, soit 12,5% pour cette année 2020, puis à 110 Fcfp en 2021 et 130 Fcfp pour 2022, soit une augmentation de 20% par an.

Cette augmentation des tarifs est notamment due aux coûts plus élevés des charges liées au transport. Cette situation a impacté le compte de résultat de l’activité postale qui s’avère être déficitaire du fait d’un contexte postal polynésien qui connaît des contraintes particulières : géographiques notamment, mais aussi économiques.