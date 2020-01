Le thonier chinois pollueur écope de 35 millions d'amende

Tahiti, le 28 janvier 2020 - Le tribunal correctionnel a condamné mardi la société propriétaire du “Zhoushan Pacific Tuna Pelagic Fishery” à payer une amende de 35,7 millions de Fcfp. Reconnue coupable de “rejet en mer de substance polluante par un navire de moins de 400 tonneaux” et “pollution marine”, elle devra également verser 500 000 Fcfp à la Fape.



La société propriétaire du thonier chinois, le “Zhoushan Pacific Tuna Pelagic Fishery”, a été condamnée mardi par le tribunal correctionnel à payer une amende de 35,7 millions de Fcfp pour “rejet en mer de substance polluante par un navire de moins de 400 tonneaux” et “pollution marine”. Le capitaine du navire a quant à lui écopé d’une amende de 300 000 Fcfp. La Polynésie française, qui avait demandé 500 000 Fcfp au titre du préjudice moral, a été déboutée de sa constitution de partie civile car seul l’Etat était recevable à demander un préjudice moral. L’armateur devra également indemniser la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape) à hauteur de 500 000 Fcfp. A l’issue de l’audience hier, ses avocats, Mes Varod et Mitaranga, ont d’ailleurs salué la décision du tribunal correctionnel : “C’était une décision attendue par la Fape et le monde associatif bien évidemment mais aussi par toutes celles et ceux qui ont à cœur de préserver l’environnement. C’est un message fort envoyé par la justice car elle a reconnu le préjudice écologique causé par ce rejet d’hydrocarbures. Nous ne pouvons que nous en féliciter.”