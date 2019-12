Le texte anti-plastique dans les tuyaux

Tahiti, le 18 décembre 2019 - Le projet de loi relatif “aux dispositifs spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique et portant diverses modifications du code de l’environnement” est actuellement étudié par le Cesec. Le texte prévoit notamment l’interdiction tous les types de sacs en plastique au 1er juillet 2021.



Le Conseil économique, social, environnemental et culturel (Césec) se penche actuellement sur le projet de loi portant sur l’interdiction des sacs plastique en Polynésie. L’information a été rapportée hier par nos confrères de La Dépêche de Tahiti qui se sont procuré le texte, annoncé depuis novembre 2017 par le Pays. A l’époque, le ministre en charge de l’Environnement Heremoana Maamaatuaiahutapu, avait promis une entrée en vigueur pour mars 2018…



Dans le document enfin transmis au Césec, il est proposé, dans un premier temps, d’interdire les sacs oxo-fragmentables et les sacs de caisse à poignées en plastique léger à compter du 1er mars 2020. Il est ensuite envisagé d’étendre cette interdiction à tous les types de sacs en plastique à partir du 1er juillet 2021. Le Césec doit désormais rendre son avis afin que le projet de loi puisse être examiné à l’assemblée de la Polynésie française.



Chaque année, tel que le rappelle le projet de loi, “la Polynésie met 335 tonnes de sacs en plastique sur le marché, dont 200 tonnes de sacs recyclables et échangeables et 45 tonnes de sacs à poignées ou bretelle” .